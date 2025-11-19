GS칼텍스, 여수 해역에 염생식물 서식지 조성

지역사회와 함께 탄소흡수원인 블루 카본 확충과 해양생태계 복원

이미지 확대 GS칼텍스 임직원들이 지난 18일 여수시 반월마을 인근 해역에서 염생식물을 식재하고 있다.

GS칼텍스는 지난 18일 전남 여수시 율촌면 반월마을 인근 해역에서 염생식물 식재 봉사활동을 벌였다.지역사회와 함께 탄소흡수원인 블루 카본 확충과 해양생태계 복원을 위해 탄소흡수원 조성 모델을 현장에서 본격 확산시켜 나간다는 취지다.이날 행사에는 GS칼텍스 임직원 및 신입 인턴사원, 여수YMCA 소속 아동 및 관계자, 한국수산자원공단 관계자 등 총 80여 명이 참여했다.이번 봉사활동은 지난 11일 GS칼텍스와 한국수산자원공단, 여수YMCA가 체결한 ‘블루 카본 염생식물 조성사업 업무협약’의 첫 실행 사업으로 이뤄졌다.참가자들은 여수YMCA가사리생태교육관에서 한국수산자원공단의 블루 카본 및 해양환경 관련 교육을 받은 후, 반월마을 해역에 해홍나물과 퉁퉁마디 등 염생식물 5㎏의 씨앗을 파종하고 해양쓰레기를 수거했다.GS칼텍스 김성민 생산본부장은 “탄소흡수 확대와 지역상생을 결합한 ESG 봉사활동을 지속 실천해 나가겠다”며 “지역사회와 함께 깨끗한 바다와 지속가능한 에너지 미래를 만들어가겠다”고 말했다.GS칼텍스는 한가위 온정 나누기와 마음톡톡 프로그램, 희망에너지교실 등 다양한 사회공헌활동을 통해 지역과 함께 성장하는 기업시민의 역할을 실천하기 위해 힘쓰고 있다.여수 류지홍 기자