완도군, ‘으뜸 마을 만들기’ 2년 연속 최우수상 수상

마을 산책로 태양광 조명 설치와 쓰레기 집적소 설치 등 호평

이미지 확대 완도군이 ‘청정 전남 으뜸 마을 사업’ 평가에서 4년 연속 우수 시군에 선정돼 기념 촬영을 하고 있다.

전남 완도군이 전라남도가 주관하는 ‘청정 전남 으뜸 마을 사업’ 평가에서 2년 연속 최우수상 수상과 4년 연속 우수 시군에 선정됐다.‘청정 전남 으뜸 마을 만들기’는 주민 스스로 마을을 가꾸고 개선하는 과정에서 공동체 정신 함양 및 자치 역량을 강화하기 위한 사업이다.완도군에서는 군외면 중리, 신지면 양지, 고금면 봉암, 청산면 청계, 도청2 등 5개 마을이 우수 으뜸 마을로 선정됐다.군외면 중리마을은 마을 산책로에 태양광 LED 조명을 설치해 주민과 방문객의 야간 안전을 확보했으며, 신지 양지마을은 생활 쓰레기 무단 투기 해소를 위해 쓰레기 집적소를 설치했고 고금 봉암마을은 봉황산 등산로 정비로 호평을 받았다.또 청산 청계마을은 장례식장 외벽을 도자기 벽화를 그려 포토존으로 재탄생시켰으며, 도청 2마을은 역사 골목에 장미 넝쿨 조성 및 으뜸 마을 사진전 등 경관 정비와 함께 관광자원을 연계한 마을 특성화 활동 등이 눈길을 끌었다.이기석 행정지원과장은 “이번 수상은 주민들이 주체가 돼 만들어낸 의미 있는 결과”라며 “앞으로도 주민 주도의 공동체 문화가 더욱 확산될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.완도 류지홍 기자