도봉구, 청소년참여위원회 위원 공개 모집…정책 제안·모니터링 실시

제14기 위원 30명, 9~24세 대상

이미지 확대 2026년 제14기 도봉구 청소년참여위원회 모집 포스터. 도봉구 제공

서울 도봉구는 2026년 청소년 정책 활동을 이어갈 제14기 ‘도봉구 청소년참여위원회’G(포스터)明 위원 30명을 공개 모집한다고 20일 밝혔다.청소년참여위원회는 청소년기본법에 근거해 청소년들의 자율적인 의견을 수렴하고 능동적인 사회 참여를 촉진하기 위해 구성된 청소년 참여기구다. 총 30명으로 구성되며, 청소년 권익 증진을 위해 구 정책 형성 과정에 함께한다.모집 대상은 도봉구 지역 내 거주하거나 초·중·고에 재학 중인 9~24세 청소년이다. 신청은 쌍문동청소년문화의집 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성 후 다음달 10일까지 담당자 전자우편으로 제출하면 된다. 선발은 1차 서류, 2차 면접 과정을 거친다.위원 임기는 다음해 3월부터 2027년 2월까지며, 이 기간 매월 정기회의를 가지고 청소년 정책 제안, 청소년 정책 모니터링 등 다양한 활동을 수행한다.오언석 도봉구청장은 “청소년은 지역사회의 중요한 일원으로, 정책 결정 과정에서 목소리를 내고 참여하는 것은 매우 중요하다”라며 “청소년의 권리 신장을 위해 이번 14기 위원 모집에 열정 있는 청소년들의 많은 관심과 신청을 부탁드린다”고 말했다.유규상 기자