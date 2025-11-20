노원구, 정시지원전략 설명회·일대일 상담 운영

이미지 확대 서울 노원구의 수시지원전략 설명회.



노원구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 노원구가 2026년 대입 정시 지원 전략을 고민하는 수험생들을 위해 설명회와 1:1 상담을 운영한다고 20일 밝혔다.노원구 관계자는 “올해 수능 지원자는 전년 대비 3만명 이상 늘었지만 주요 대학의 정시 모집 인원은 큰 차이가 없어 효과적인 지원 전략을 찾는 수험생과 학부모의 고민이 깊다”며 “최신 대입 경향을 분석하고 정확한 정보를 제공하여 정시 합격 지원에 나섰다”고 설명했다.현장 설명회는 다음 달 16일 오후 7시, 노원구청 소강당에서 개최된다. 노원구에 거주하거나 구 소재 학교에 재학 중인 대입 수험생 또는 학부모 180명을 대상으로 수능 결과 분석, 성적과 진로에 따른 지원 전략을 소개한다. 강사로는 서울시교육청 진학지도지원단 소속의 혜원여고 김명엽 선생님이 나선다.설명회에 참석하기 위해서는 노원교육플랫폼 누리집을 통해 선착순 접수를 해야 한다. 본인 또는 동반 1인 범위에서 신청할 수 있다. 신청은 다음 달 8일 오후 5시에 시작되며, 잔여석에 한해 10일 오후 5시부터는 누구나 신청이 가능하다.1:1 맞춤 상담을 원하는 수험생들을 위해 구는 노원교육플랫폼에서 상담실을 운영한다. 다음 달 22일과 23일 양일간 총 60명이 1:1 개별 상담을 받을 수 있다.개별 상담 역시 서울시교육청 진학지도지원단 소속의 추천 교사 5명이 진행하며 각 학생당 40분씩 상담이 이루어진다. 1:1 상담도 설명회와 동일하게 노원교육플랫폼 누리집을 통해 접수한다.오승록 노원구청장은 “날로 복잡해지는 입시제도에 정확한 정보과 본인의 상황에 맞는 전략 수립이 필수”라며 “최선을 다한 수험생들이 유종의 미를 거두기를 바란다”고 말했다.서유미 기자