송파구, 아동학대예방 집중 캠페인

안석 기자
안석 기자
수정 2025-11-20 14:25
입력 2025-11-20 14:25
서울 송파구는 ‘아동학대 예방의 날’을 맞아 아동학대 예방 집중 홍보에 나선다고 20일 밝혔다.

‘아동학대예방의 날’은 아동의 건강한 성장을 도모하고 아동학대 예방과 방지에 관한 범국민적인 관심을 높이기 위해 2007년부터 기념하고 있다.

아동학대 예방주간은 19~25일로, 구는 핵심 행사로 24일 유동 인구가 많은 롯데월드 어드벤처 입구 일대에서 아동학대 예방 합동 캠페인을 진행한다. 서울 동남권아동보호전문기관, 송파경찰서 등 아동보호 관련 기관에서 40여명이 함께 한다. 참여 기관들은 아동학대 신고 방법과 예방 메시지를 안내하는 홍보 활동을 통해 예방 중요성을 알릴 예정이다.

다음달 9일에는 관계자 역량 강화 교육을 이어간다. 아동학대전담공무원 및 동남권아동보호전문기관 종사자 등 30여 명이 참석한다. 정신건강의학과 전문의가 강사로 나서 ADHD와 아동학대, 사례 토론, 재학대 예방을 위한 가족 기능 회복 등 실무 중심 교육이 진행된다.
아울러 구는 서울시 주관 ‘아동학대 예방·대응 사례 공모전’에서 송파구 아동 학대 전담 공무원 서영일 주무관이 대상에 선정됐다고도 밝혔다. 서 주무관은 적극적인 위험 가정 발굴, 긴급 보호 조치, 지속 상담과 서비스 지원 등 실효성 있는 사례관리로 높은 평가를 받았다.

