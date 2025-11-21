전남도, 정보시스템실 화재 대응 역량 강화 나서

누전 화재 가정해 재해복구·대피·복구 등 과정 점검

이미지 확대 전남도가 20일 정보시스템실 화재 대응 모의훈련을 하고 있다.

국가정보자원관리원 화재에 따른 행정정보시스템 마비 사태를 계기로 전남도가 정보시스템실 화재 대응 역량 강화에 나섰다.전남도는 지난 20일 정보시스템 화재 발생 상황을 가정한 실전형 모의훈련을 실시했다.이번 훈련은 지난 9월 발생한 국가정보자원관리원 화재에 따른 국가 행정정보시스템 마비 사태를 계기로 유사 사고를 예방하고 도민 불편을 최소화하기 위해 진행됐다.스마트정보담당관실 주관으로 회계과, 총무과 등 관련 부서와 무안소방서, 한국지역정보개발원이 협력해 정보 시스템실 누전 화재에 따른 서비스 장애 발생 상황을 가정해 실제 상황과 동일하게 대응 절차를 점검했다.단순한 대피 위주 화재 훈련이 아닌 정보시스템실 특화 대응체계 점검을 중점 목표로 화재 감지 및 조기 진화, 인원 대피, 상황실 구성, 서비스 복구 절차 등을 실제 상황과 동일하게 수행했다.또 재해복구시스템 전환, 업무서비스 신속 복구 등 정보시스템 안정성과 업무 연속성을 확보하기 위한 비상 대응 프로세스를 함께 검증하고, 훈련 결과는 향후 정보시스템실 화재 대응 매뉴얼 마련에 활용할 방침이다.홍기주 전남도 스마트정보담당관은 “정보시스템은 행정업무의 핵심 인프라로 예기치 못한 재난에도 안정적 서비스를 유지하기 위해 사전 대비가 무엇보다 중요하다”며 “이번 모의훈련을 통해 비상 대응체계를 강화하고, 도민이 신뢰할 정보시스템 환경을 조성하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자