김창규 동대문구의회 의원, ‘2025 국제 도전페스티벌’ 모범의원대상 수상

이미지 확대 김창규(오른쪽 두 번째) 의원이 ‘2025 국제 도전페스티벌’에서 ‘모범의원대상’을 받은 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 의원측 제공

서울시 동대문구의회는 김창규(더불어민주당, 이문1·2동) 동대문구 의원이 지난 19일 국회의원실과 도전한국인운동본부 등이 공동 주최한 ‘2025 국제 도전페스티벌’에서 ‘모범의원대상’을 받았다고 21일 밝혔다.‘국제 도전페스티벌’은 도전정신과 선한 영향력을 실천한 모범 인물과 단체를 선정해 시상하는 행사다. 김 의원은 이날 협치를 바탕으로 한 생활정치 실현과 지역사회에서의 헌신을 인정받아 모범의원대상의 주인공이 됐다.특히, 지역주민과의 밀착 소통을 기반으로 주민 안전 및 복리 증진에 기여한 공로가 높게 평가됐다. 관내 학교시설 개선과 센터 내 외부인 출입통제시스템 도입 등 문화·체육 인프라 확충에 적극적으로 노력했다고 한다.또한, 주민 안전과 직결된 난제를 해결하는 데도 앞장섰다. 구정질문과 집행부와의 지속적인 협의를 통해 소방차 진입을 방해하는 거주자우선주차구역 정비를 이끌어냈다. 아울러 이문2동 복합청사 건립 현장 인근의 보행로를 개설하며 주민 불편을 해소했다. 이처럼 강한 추진력으로 실질적인 변화를 만들어낸 점이 이번 수상의 배경이 된 것으로 알려졌다는 게 의원 측의 설명이다.김 의원은 “이번 수상은 ‘도전정신 함양’이라는 행사 취지 속에서 그 성과를 인정받았다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 주민들과 진심으로 소통하며 주민이 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들어가기 위해 초심을 잃지 않고 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.한편 김 의원은 제348회 제2차 정례회를 앞두고, 주민 안전을 위협하는 ‘월릉IC 진입 램프 위치 및 설계 변경 촉구 결의안’을 대표 발의하는 등 문제 해결형 의정활동을 이어가고 있다.한준규 기자