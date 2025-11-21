서초구 외식업 경영 아카데미 수료식 개최

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서초구는 지난 20일 구청에서 ‘제7기 서초구 외식업 경영 아카데미 수료식’을 개최했다고 21일 밝혔다.이날 수료식에서는 제7기 서초구 외식업 경영 아카데미 수료생 30명과 서초구청 관계자, 외식업계 전문가 등이 참석한 가운데 교육 과정을 마친 수료생들에게 수료증이 수여됐다. 이번 아카데미에 참여한 교육생들은 지난달 23일 개강 이후 주 1회씩 5주간 유명 외식업계 최고경영자(CEO)와 유튜버 등 국내 전문 강사진으로부터 ‘스마트 시대 신규 고객을 사로잡는 플랫폼 활용법’을 주제로 주요 온라인 플랫폼을 활용한 신규 고객 유입과 매출 증대를 위한 실전 전략을 익혔다.서초구와 ㈜우아한형제들의 외식업 교육 플랫폼인 ‘배민아카데미’가 공동 주관하는 ‘서초구 외식업 경영 아카데미’는 물가 및 임대료 상승, 과다경쟁 등으로 어려움을 겪는 외식업계를 지원하기 위해 영업주와 예비 창업자의 경영 역량 강화를 목적으로 마련된 교육 프로그램이다. 양 기관이 지난 6월 체결한 업무협약을 기반으로 기획된 이번 아카데미는 스마트 시대에 발맞춰 이론부터 실전까지 아우르는 온라인 중심의 커리큘럼을 통해 실질적인 경영 전략과 플랫폼 활용법 등을 제공하고 있다.전성수 서초구청장은 “이번 외식업 경영 아카데미를 통해 외식업 경영에 실질적인 도움이 되는 전문지식과 자신감을 얻는 계기가 되었길 바란다”며 “앞으로도 외식업계의 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 지원해 나가겠다”고 전했다.안석 기자