‘순천만 흑두루미 연구’ 국내 최초 국제 학술지 등재

흑두루미 8180마리 도래 역대급 월동

과학 기반 보전도 본격 추진

순천만 흑두루미에 대한 연구가 국내 최초로 국제 전문학술지에 등재돼 관심을 모은다.23일 순천시에 따르면 전남대 생물학과 성하철 교수팀의 흑두루미 연구 논문이 국제학술지 플로스 원에 최근 게재됐다. 흑두루미와 기러기류의 서식지 이용 패턴을 분석해 시가 추진해 온 먹이 제공과 서식지 관리 정책이 철새들의 공존을 가능하게 한 핵심 요인임을 규명했다.천연기념물 제228호이자 세계자연보전연맹(IUCN) 적색목록 ‘취약종’으로 지정된 흑두루미는 매년 10월 중순부터 이듬해 3월까지 순천만에서 월동하는 국제적 보호종이다. 전 세계 개체수의 절반에 해당하는 7600여마리가 찾아오면서 순천만은 세계적인 흑두루미 월동지로 자리매김했다.올해 순천만 흑두루미는 탐조대 기준 100~150m까지 접근했다. 최근에는 소규모 무리가 70m 거리까지 내려와 안정적으로 먹이활동을 하는 모습이 관찰되고 있다. 특히 희망농업단지 전역에 걸쳐 넓게 분포하며 먹이활동을 이어가고 있어, 순천만의 서식 안정성이 더욱 높아진 것으로 분석되고 있다. 지난 20일 기준 흑두루미 도래 개체수는 8180마리로 역대 최대치를 기록했다.시는 올 하반기 흑두루미 위치추적 연구를 통해 이동 경로, 먹이활동 범위, 휴식 패턴 등 정밀한 생태 데이터를 확보할 예정이다. 축적된 자료는 향후 국제협력 확대와 세계유산 관리를 위한 기초 자료로 활용될 전망이다.연구에 참여한 이주현 전남대학교 박사는 “순천만은 그 자체로도 보전 가치가 매우 높은 지역이지만, 흑두루미 종 보전을 위해 매우 중요한 생태적 지위를 지닌 곳이다”며 “20여년간 순천만을 찾아온 흑두루미를 연구하고 그 성과를 국제 학술지에 발표한 이번 사례는 국내외 철새 보전 정책 수립에 매우 의미 있는 첫걸음이다”고 밝혔다.시 관계자는 “국내 최초 흑두루미 연구의 국제 학술지 등재와 사상 최대 월동 개체군 확인은 순천만 보전정책의 효과를 객관적으로 입증하는 성과다”고 설명했다. 이어 “앞으로도 과학적 연구에 기반한 체계적 서식지 관리를 강화해 세계가 주목하는 철새 보전 선도 도시로서 순천만의 위상을 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.순천 최종필 기자