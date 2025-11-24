배준경 노원구의원, 국민건강보험공단 감사패 수상

이미지 확대 배준경(오른쪽) 의원이 지역 복지·건강권 향상 공로로 국민건강보험공단 감사패 수

상하고 있다. 노원구의회 제공

노원구의회 배준경 의원(국민의힘, 월계1·2·3동)이 지역 복지사회 구현과 구민 건강권 향상에 기여한 공로로 국민건강보험공단 감사패를 받았다. 배 의원은 특히 저소득층과 사회적 약자를 위한 복지정책을 다각도로 추진하고 지역 의료 접근성을 높인 실천적 노력을 인정받았다.감사패는 정기석 이사장을 대신해 국민건강보험공단 노원지사장이 지난 19일 전달했다.배 의원은 제9대 노원구의회 전반기 보건복지위원장을 맡아 지역 복지정책의 제도적 기반 강화에 앞장섰다. 구체적으로는 취약계층 보호와 복지 사각지대 해소를 위해 노원구 1인가구 지원 조례와 노원구 영유아 발달 지원에 관한 조례 등을 발의했다.또한 건강보험공단 노원지사 등급판정위원회 위원으로 활동하며 지역 주민의 건강권 보장에 적극적으로 힘써왔다.국민건강보험공단 이사장은 “지역 주민의 복지실현과 건강권 보장을 위해 앞장서 온 배준경 의원의 실천적 노력이 지역사회 복지발전에 큰 귀감이 되고 있다”며 지속적인 관심과 정책적 지원을 기대한다는 메시지를 전했다.배 의원은 이번 수상에 대해 “구민들의 목소리를 정책으로 담아내기 위해 꾸준히 현장을 찾아온 결과라 더욱 뜻깊다”고 소감을 밝혔다. 이어 “앞으로도 노원구 복지 사각지대 해소, 의료취약계층 보호, 건강권 보장 강화를 위해 실효성 있는 정책을 지속적으로 발굴하고, 현장 중심의 의정활동을 강화하겠다”는 의지를 다졌다.한준규 기자