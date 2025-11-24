최미경 강북구의원, 인수초 통학로 안전 ‘캐노피’ 신속 설치 완료

이미지 확대 인수초등학교 후문 통학로 개선 현장을 찾은 최미경의원이 새로 설치된 캐노피 옆에서 점검을 마친 모습이다. 통학로 안전 강화를 위해 현장 확인과 개선을 이끈 활동의 일환이다. 강북구의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최미경 강북구의회 의원이 인수초등학교 후문 통학로에 캐노피 설치를 완료하며 학생들의 안전한 등하굣길 환경을 크게 개선했다. 이번 조치는 최 의원이 현장 점검을 통해 우천이나 강설 시 발생하던 보행 불편 및 낙상 위험을 확인하고 강북구청과의 신속한 협력을 이끌어낸 결과다.최 의원(수유1동·우이동·인수동)은 지난 10월 강북구청 교통행정과 및 강북경찰서 관계자들과 함께 인수초 후문 통학로 일대에 대한 합동 안전점검을 실시했다.점검 결과 눈이나 비가 올 때 학생과 주민들의 보행이 어렵고 미끄럼 사고 위험이 높다는 점을 확인하고, 최 의원은 현장에서 즉시 개선 필요성을 제기하며 구청에 빠른 조치를 강력히 요청했다.이에 강북구청은 관련 부서와의 협의를 거쳐 이달 중순 캐노피 설치 공사를 신속하게 진행, 통학로 환경 개선을 마무리했다.이번 캐노피 설치로 인수초 학생들은 등하교 시 비나 눈을 피할 수 있게 되었으며 특히 겨울철 적설로 인한 낙상 위험이 크게 줄어들 것으로 기대된다. 이는 학생들의 보건 안전을 실질적으로 강화한 조치로 평가받는다.최 의원은 “현장에서 확인한 문제들이 신속하게 개선되어 학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 등하교할 수 있게 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 아이들이 안심하고 다닐 수 있도록 현장을 꼼꼼히 살피고 필요한 조치를 적극 건의하는 현장 중심의 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.한준규 기자