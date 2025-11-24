영광군, 마을단위 태양광 발전소···‘햇살나눔 발전소 1호’ 준공

주민 직접 참여, 수익 공유 영광형 재생에너지 모델 첫 결실

정부, 2030년까지 전국 ‘햇빛소득마을’ 500곳 조성 계획

이미지 확대 전남 영광군이 백수읍 지산3리에 ‘영광햇살나눔발전소 1호’를 준공하고 기념 행사를 가졌다. (영광군 제공)

전남 영광군은 군 최초의 마을단위 공동체 태양광 발전소인 ‘영광햇살나눔 발전소 1호’를 완공하고 준공식을 개최했다고 24일 밝혔다.영광군 백수읍 지산3리에 자리 잡은 ‘영광햇살나눔발전소 1호’는 지산3리 주민들이 구성한 주민조합이 직접 운영하는 발전소로, 마을 내 유휴부지에 총 사업비 약 9천만 원을 투입해 군과 주민조합이 각각 50%씩 부담해 약 50kW 규모로 설치했다.발전소는 연간 약 65MWh의 전력 생산이 예상되며, 연평균 발전수익은 약 1,100만 원, 유지관리비·대출 상환 등을 제외한 순수익은 연 320만 원으로 전망된다. 또한, 15년 후 대출 상환이 종료되면 연간 800만 원의 순수익이 마을 공동기금으로 조성돼 농번기 공동급식, 복지사업, 마을 운영자금 등 다양한 분야에 재투자될 계획이다.영광군은 이번 성과를 기반으로 2026년부터 마을단위 태양광 발전소를 10개소로 확대 추진할 계획이다.장세일 군수는 “주민의 참여와 협력으로 영광군 첫 마을단위 태양광 발전소가 완성됐다”며 “이번 모델을 기반으로 더 많은 마을이 에너지 생산과 수익을 공유하는 재생에너지 공동체로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.한편, 정부는 오는 2030년까지 농지, 저수지 등에 태양광 발전시설을 설치해 발전수익을 마을 공동기금으로 활용하는 주민 주도형 햇빛소득마을 500곳 조성을 계획하고 있다.경기도 여주시가 구양리에 마을 태양광발전소를 2022년 시범사업으로 설치해 발전수익을 마을 복지와 행복버스 운영 등의 방식을 통해 지역사회에 환원하고 있다. 포천시도 마지리 마을 33세대가 협동조합을 통해 495kW 규모 태양광 발전소를 설치해 2024년부터 발전을 시작했다.임형주 기자