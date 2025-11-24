메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

장성군, 2026년 고향사랑 기금활용 4개 사업 선정

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
임형주 기자
수정 2025-11-24 10:36
입력 2025-11-24 10:36

‘고향사랑 감동쉼터’ 조성, 조정 꿈나무 경기정 지원 등 4건
김한종 군수 “지역 성장·발전에 일조하도록 내실 기해 추진”

이미지 확대
2025년 10월 황룡강 가을꽃축제 기간 고향사랑기부제 홍보부스를 찾은 김한종 장성군수가 방문객을 반기고 있다. (장성군 제공)
2025년 10월 황룡강 가을꽃축제 기간 고향사랑기부제 홍보부스를 찾은 김한종 장성군수가 방문객을 반기고 있다. (장성군 제공)


전남 장성군이 내년도 고향사랑기금으로 추진할 핵심 4개 사업을 선정했다고 24일 밝혔다.

선정된 사업은 △‘고향사랑 감동쉼터’ 조성 △‘맘(mom) 든든 임신부 케어 서비스’ △고향마을 공동체 활성화 사업 △조정 꿈나무 경기정 지원 등 모두 4개 사업이다.

‘고향사랑 감동쉼터’는 보행로 등 자투리 공간을 활용해 군민이 머물다 갈 수 있는 쉼터를 조성하는 사업이다. 설치 장소, 디자인 등 구체적인 사항은 주민 의견을 반영해 결정할 계획이다.

‘맘 든든 임산부 케어 서비스’는 지역 내 임산부 130여 명에게 1인 최대 30만 원 한도로 청소, 가사 도우미 서비스 등을 지원한다.

‘고향마을 공동체 활성화 사업’은 11개 읍면 주민자치회·주민자치위원회가 주축이 되어 자원봉사, 문화 체험 등 다양한 활동을 추진하고 마을 문제 해결에도 나서는 사업이다. 군정 필수사업으로 발굴됐으며 올해에 이어 연속적으로 추진할 계획이다.

‘조정 꿈나무 경기정 지원’은 지역 내 중·고교 조정선수단에 경기정 4대를 지원하는 사업이다. 목표금액 1억 7000만 원을 달성하기 위해 내년부터 지정기부 모금에 들어간다.

김한종 장성군수는 “군민과 기부자 등 다양한 사람들의 의견을 모아 기금사업을 선정한 만큼, 지역의 성장·발전에 일조할 수 있도록 내실을 기해 추진하겠다”고 강조했다.
서울시의회, 행정안전부 주최 ‘2025년 지방의회 우수사례 경진대회’ 장려상 수상
서울시의회 바로가기
thumbnail - 서울시의회, 행정안전부 주최 ‘2025년 지방의회 우수사례 경진대회’ 장려상 수상

한편, 고향사랑기부제는 개인이 주소지 외의 지역에 연간 2000만 원 이내로 기부하면 세액 공제 혜택과 답례품을 받을 수 있는 제도다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기