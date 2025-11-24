“흙내음 맡으며 치유와 위로를”…관악구 ‘청년 힐링팜’

8개월 농업 체험 프로그램 종료…김장 나누기도

20일 봉천동 청년공간 이음에서 성과공유회 개최

이미지 확대 관악 ‘청년 치유 힐링팜’ 서울 관악구가 운영한 농업 체험 ‘청년 치유 힐링팜’ 참가자들이 직접 수확한 채소로 김장을 하고 있다.

서울 관악구가 청년들의 사회적 고립 해소와 정신건강 증진을 위해 위한 ‘청년 치유 힐링팜’ 사업을 운영하고 있다.관악구는 지난 20일 봉천동 청년공간 이음에서 청년 치유 힐링팜 성과공유회를 열었다고 24일 밝혔다. 1부에서는 텃밭 멘토들과 청년 27명은 지난 8개월간 농업 체험에서 얻은 치유와 위로를 전하는 시간을 가졌다. 2부에서는 청년들이 그동안 직접 재배한 무와 배추로 김장하고 나눠 먹는 행사가 진행됐다.올해 청년친화도시로 지정된 관악구는 1차 연도 핵심 선도 사업으로 지난 4월 청년 치유 힐링팜을 시작했다. 이는 진로, 취업과 대인관계 어려움 등으로 지친 청년 1인 가구을 위해 기획된 도시농업 기반 치유 프로그램이다. 텃밭 경작과 비누 만들기, 관악산 모험 숲 등 총 41회 프로그램에 관악구에서 살거나 생활하는 19세 이상 39세 이하 청년 60명이 참여했다.참가자 대상 만족도 조사에서 대부분 ‘만족한다’고 응답했다. 관악구는 올해 시범 운영 결과를 바탕으로 프로그램을 개선해 내년에도 청년 치유 힐링팜을 운영할 계획이다.박준희 관악구청장은 “바쁜 일상 속 심리적 어려움에 부닥친 청년들이 사회적 고립에서 벗어나 건강한 관계망을 형성할 수 있도록 앞으로도 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.김주연 기자