‘따뜻한 겨울나세요’ 순천중앙신협, 겨울이불 14채 후원

순천시자원봉사센터에 전달

순천중앙신협이 최근 지역 내 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 겨울이불 14채를 순천시자원봉사센터에 후원했다.신협은 겨울철 난방 및 보온 준비에 어려움을 겪는 취약 가정과 독거 어르신들을 지원하기 위해 후원에 나섰다. 순천시자원봉사센터를 통해 필요한 가정에 전달될 예정이다.김병호 순천중앙신협 김병호 이사장은 “작은 도움이지만 따뜻한 온기가 필요한 이웃들에게 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 하는 나눔활동을 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.이신숙 순천시자원봉사센터장은 “겨울철마다 취약계층의 보온용품 수요가 높아지는 시기인 만큼 이번 후원이 큰 도움이 될 것”이라며 감사의 뜻을 전했다. 이어 “센터는 앞으로도 민·관·기업과 연계한 다양한 후원 및 자원봉사 활동을 통해 지역사회 복지 안전망 강화에 힘쓰겠다”고 덧붙였다.순천 최종필 기자