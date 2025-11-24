수도권매립지 72홀 파크골프장 ‘운영권 갈등’에 차질

이미지 확대 수도권매립지 제2매립장. SL공사 제공

수도권매립지에 대규모 파크골프장을 조성하는 사업과 관련해 인천시, 인천시의회, 수도권매립지관리공사(SL공사) 등 관련 기관들의 갈등이 해소되지 않으면서 사업이 늦춰질 전망이다.24일 인천시, SL공사 등에 따르면 매립지 제1매립장 위에 시 예산 100억원 등 114억원을 들여 72홀 규모(12만㎡)의 파크골프장 조성을 추진하고 있다.이 사업은 2023년 8월 매립지 주변지역 주민들의 요청으로 시작했으며 올해 1월 주민설명회 등을 개최하면서 가시화됐다. 시는 올해 본예산에 사업비 100억원을 반영하고 행정절차를 밟고 있다.그러나 시의회가 파크골프장 운영 주체를 규정한 조례를 제정하면서 사업에 차질이 생겼다. 조례를 통해 운영과 관리를 시가 출자한 공사·공단에만 위탁할 수 있도록 제한한 것이다.이에 대해 SL공사는 발끈하고 나섰다. 파크골프장은 매립이 끝난 제1매립장 위에 조성하는데, 관련법상 매립지의 사후 관리는 SL공사만이 할 수 있기 때문에 파크골프장의 운영·관리 주체 역시 SL공사가 돼야 한다는 입장이다.SL공사는 나아가 파크골프장 규모를 줄이더라도 자체적으로 조성하겠다는 계획까지 내놓았다. 재원 마련은 문제없다며 시에 사업 중단을 통보한 상태다.송병억 SL공사 사장은 “시 지원을 받지 않고 공사가 직접 파크골프장을 조성하는 것으로 이미 결정했다”고 말했다.시의회도 물러서지 않고 있다. 최근 시가 제출한 매립지 파크골프장 관리동 건립 계획안을 부결하면서 사업에 제동을 건 것이다. 시의회는 매립지가 아직 공유수면 상태인 만큼 관리동을 지어도 법적으로 소유권 확보가 명확하지 않다는 점을 문제 삼았다.시는 난감한 상태다. 예산이 편성된 만큼 사업을 빨리 추진해야 하지만 시의회와 SL공사 간 대립이 평행선을 그으면서 사업이 안갯속을 헤매고 있어서다. 이미 올해 목표했던 착공은 물 건너간 상황이다.시 관계자는 “주민들은 사업이 빨리 되는 것을 원하고 있다”며 “주민들의 바람을 이루기 위해 SL공사와 열심히 협의하고 있다”고 말했다.이어 “협의가 원만히 이뤄지면 내년 착공이 가능할 것”이라고 덧붙였다.강남주 기자