서울시, 우이신설 연장선 착공…동북권 교통망 확충 가속화

“‘강북 전성시대’를 위해 더 열심히 뛰겠다”

이미지 확대 오세훈 서울시장이 24일 도봉구 우이신설 연장선 기공식에서 인사말을 하고 있다. 서울시 제공

서울 동북권 지역의 숙원사업인 ‘우이신설선 연장 공사’가 첫 삽을 떴다. 향후 시민의 도시철도 접근성과 교통 편의성이 대폭 개선될 것으로 기대된다.서울시는 24일 도봉구 방학사계광장에서 ‘우이신설 연장선 도시철도 건설공사’ 기공식을 열었다. 행사에는 오세훈 서울시장, 오언석 도봉구청장, 오기형 더불어민주당 의원, 최호정 서울시의장을 비롯해 지역 주민들이 참석했다.서울지하철 우이신설 연장 공사는 2017년 개통한 솔밭공원역(우이신설선)과 방학역(1호선)을 잇는 사업으로, 총연장 3.94㎞ 구간에 방학역 환승역을 포함한 3개 역이 신설된다. 사업비는 4690억원이며 2032년 준공을 목표로 한다.연장선이 개통되면 기존 우이신설선의 신설동역(1·2호선), 보문역(6호선), 성신여대입구역(4호선)에 더해 방학역(1호선)이 새로운 환승역으로 추가돼 동북권의 주요 도시철도 노선으로 거듭난다. 솔밭공원역 이후 구간은 기존 북한산우이역 방향과 연장선인 방학역 방향으로 열차가 나뉘어 운행될 계획이다.신설되는 3개 역의 반경 500ｍ(도보 생활권) 내 생활인구는 약 10만명에 달한다. 현재 솔밭공원역~방학역 구간 이동에 시내버스로 25분, 승용차로 13분이 걸리지만 개통 후에는 약 8분으로 단축돼 생활 반경이 한층 넓어지게 된다.시는 정거장과 환기구를 통합해 지상 구조물을 최소화하고, 모든 역에 외부 엘리베이터 설치와 ‘장애물 없는 생활환경(BF)’ 인증 설계를 도입한다. 시는 연장선이 도시철도가 닿지 않던 동북권 교통 소외 지역의 불편을 해소하고, 균형 발전의 기반을 마련할 것으로 기대하고 있다.오 시장은 “이번 사업은 단순히 교통을 이어주는 연장선이 아닌 강북의 잠재력을 깨울 중요한 열쇠”라며 “연장선이 완공되는 날까지 ‘강북 전성시대’를 위해 더 열심히 뛰겠다”고 말했다.유규상 기자