군공항 이전 반대 무안 범대위, 정부·지자체 협의 환영

실질적 진전 위해 무안군 3대 요구안의 구체적 실행 방안 검증해야

이미지 확대 무안군청 전경.

광주 군공항 이전을 반대해온 전남 무안군 시민단체가 대통령실과 지자체의 4자 협의에 환영의 뜻을 밝혔다.광주 전투비행장 무안 이전 반대 범군민대책위원회는 24일 보도자료를 통해 “김용범 대통령실 정책실장 주관으로 광주·전남·무안 3개 지자체장이 4자 사전협의를 진행해 정부 중재안에 큰 틀에서 공감했다는 것을 환영한다”고 밝혔다.범대위는 그러나 “이번 협의가 실질적인 진전으로 이어지려면 무안군이 제시해 온 3대 요구안이 어떻게 충족될 것인지에 대한 구체적 실행 방안이 6자 TF에서 충분히 논의되고 검증되는 자리가 돼야 할 것”이라고 말했다.무안군의 3대 요구안은 광주 민간공항 선(先) 이전과 광주시의 1조원 규모 지원 약속 이행 방안 제시, 국가의 획기적인 인센티브 선 제시 등이다.범대위는 또 민간공항 이전에 대해서도 “불필요한 혼란을 줄이기 위해 명확한 시기를 특정해야 한다”며 “올해 국토교통부가 광주 민간공항 이전을 제7차 공항개발 종합계획에 ‘무안국제공항 재개항’ 시점이라고 명문화해 진행하는 것이 바람직하다”고 주장했다.광주시와 무안군, 전남도, 국방부, 국토교통부, 기획재정부 등이 참여하는 대통령실 직속 광주 군 공항 이전 TF는 오는 12월 광주 군·민간공항 이전 문제 논의를 위한 첫 회의를 열 예정이다.무안 류지홍 기자