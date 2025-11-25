메뉴
성동구, 국토교통부 주관 ‘스마트도시’ 3회 연속 인증

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-11-25 09:54
입력 2025-11-25 09:54
정원오 서울 성동구청장이 성동구를 방문한 태국 지방정부 관계자들에게 스마트 정책 소통 시스템을 설명하는 모습. 성동구 제공
정원오 서울 성동구청장이 성동구를 방문한 태국 지방정부 관계자들에게 스마트 정책 소통 시스템을 설명하는 모습. 성동구 제공


서울 성동구는 2025년 ‘스마트도시’ 인증을 획득했다고 25일 밝혔다. 2021년 최초 인증에 이어 세 번째로 성동구는 2027년까지 ‘스마트도시’ 자격을 유지하게 됐다.

국토교통부는 혁신성, 거버넌스·제도, 서비스 기술·인프라 등 3개 분야를 종합 평가해 3등급 이상 기관에 인증을 부여하는 ‘스마트도시 인증제’를 운영하고 있다. 성동구는 인구 50만명 미만 중소도시 부문에서 우수 지자체로 선정됐다. 전국 최초 스마트포용도시 비전 선포와 지방자치단체 최초 국 단위 전담조직인 ‘스마트포용도시국’ 신설을 기반으로 다양한 스마트 정책을 추진해온 점이 높게 평가됐다.

주민 아이디어를 정책에 반영하는 ‘성동형 리빙랩’, 성수동 IT·첨단기업과의 협업 모델 구축, ‘스마트쉼터’ ‘스마트횡단보도’ ‘스마트흡연부스’ 등 생활밀착형 인프라 확충이 대표적이다. 특히 거버넌스 분야에서 리빙랩을 통한 주민 참여 정책이 돋보였고, 첨단 기술·행정·기업을 융합한 지속가능한 스마트도시 모델 제시도 주목받았다.

정원오 성동구청장은 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 생활밀착형 스마트 사업을 확대하고, 누구도 소외받지 않는 ‘스마트포용도시’ 구현을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

유규상 기자
