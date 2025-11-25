마포구의회, ‘1인 가구 돌봄’ 해법 찾는다… 은평구 살림 협동조합 현장 벤치마킹

이미지 확대 마포구의회 ‘1인 가구 통합돌봄 연구회’의 오옥자(왼쪽에서 세 번째) 대표의원을 비롯한 연구회 의원들과 관계 직원이 기념촬영을 하고 있다. 마포구의회 제공

마포구의회 ‘1인 가구 통합돌봄 연구회’가 급증하는 마포구 1인 가구의 돌봄 공백 해소를 위한 정책 모델을 모색하기 위해 발 빠르게 움직이고 있다.연구회는 지난 18일 서울 은평구에 위치한 ‘살림의료복지사회적협동조합’을 방문해 지역 기반 돌봄 공동체 운영 성공 사례를 살펴보고 마포구 실정에 맞는 정책 접목 방안을 논의했다. 연구회 대표의원인 오옥자 의원(대흥·염리)을 비롯한 연구회원 4명(권인순, 김승수, 이상원, 차해영 의원)과 관계 직원이 현장답사에 참여했다.‘살림 협동조합’은 지역 주민들이 직접 설립하고 운영하며 주목받는 지역 돌봄 모델이다. 이곳은 1차 의료기관과 방문 요양 서비스 등을 연계해 지역 기반의 의료·복지·돌봄 통합 시스템을 구축한 것이 특징이다.연구회는 최순옥 이사장으로부터 협동조합의 설립 취지와 운영 목적을 청취하고, 운영 중인 시설을 견학했다. 특히 연구회 의원들은 ▲취약계층 건강관리를 돕는 ‘건강이웃’ 노인일자리 사업 ▲재택의료센터 운영 ▲지역 기반 돌봄 공동체 활동 등 주민 참여형 사업을 중심으로 운영 현황을 꼼꼼히 살폈다.이 과정에서 의원들은 협동조합과 지자체 간의 협력 구조와 민·관 연계 돌봄 사업 운영 방안을 중점적으로 확인했다. 이는 지역 특성을 고려한 마포구형 1인 가구 돌봄 정책을 수립하는 데 핵심적인 참고 자료가 될 전망이다.오 대표의원은 “살림 협동조합은 주민이 주체가 되어 참여하고 함께 성장하는 건강 공동체의 성공적인 사례를 보여줬다”고 평가하며 “이번 현장답사 결과를 바탕으로 마포구 실정에 맞는 1인 가구 통합돌봄 정책을 반드시 마련하여 돌봄 공백을 해소해 나가겠다”는 의지를 밝혔다.한준규 기자