“지속가능한 산업단지 G밸리”… 금천구, 국회서 혁신정책 제안

다음달 1일 AI 기반 기업지원·정주 여건 개선 등 논의

이미지 확대 금천 G밸리 혁신정책 제안 포럼 포스터 금천 G밸리 혁신정책 제안 포럼 포스터

서울 금천구는 G밸리의 미래 발전 방향과 혁신전략을 논의하는 ‘G밸리 혁신정책 제안 포럼’이 다음달 1일 열린다고 25일 밝혔다.G밸리는 서울의 유일한 국가산업단지로, 전체 면적의 77%가 금천구(2·3단지)에 속해있다. 이에 금천구는 급변하는 산업환경 속에서 G밸리가 지속가능한 산업단지로 도약하기 위한 정책대안을 모색하고자 한다.국회의원회관 제7간담회실에서 열리는 이번 포럼에서 학계·산업계·행정 전문가들이 해법을 논의한다. 지역 기업인과 경제단체가 건의사항도 발표한다.정인화 산업단지경제연구소장은 G밸리의 성장·발전방향과 혁신방안을 주제로 인공지능(AI) 지원 허브 구축과 친환경 산업단지 전환 등에 대한 방향성을 제시한다.홍찬영 서울연구원 박사는 금천구 지역의 데이터 기반 사업·기업현황 분석하고, 김권식 중소벤처기업연구원 연구실장은 지역산업 생태계 활성화를 위한 산업입지규제 개선방안에 대해 발표할 예정이다.마지막 종합토론에서는 양재영 유한대 명예교수를 좌장으로 최정철 인하대 교수, 이종인 성공회대 부총장, 김용철 부산대 교수와 나도성 중소기업정책개발원 이사장, 행정 전문가가 참여한다.유성훈 금천구청장은 “국내에서 가장 큰 도심형 산업단지인 G밸리가 미래 산업환경에 대응하기 위한 혁신전략이 반드시 필요하다”며 “이번 포럼이 산업단지의 규제개선, 기업지원 기능 강화, 정주여건 개선 등 다각적 발전전략을 논의하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자