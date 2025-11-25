방산시장에 생긴 대형 정글짐…중구 ‘노리몽땅 을지로점’ 개관

을지로4가역 인근 중구 네번째 서울형 키즈카페

다음달 9일 사전 예약 시작…16일 정식 운영

이미지 확대 중구 노리몽땅 을지로점 개관 김길성 서울 중구청장이 지난 18일 방산시장에 생긴 서울형 키즈카페 ‘노리몽땅 을지로점’ 개관식에서 축하 인사를 하고 있다.

중구 제공

이미지 확대 중구 노리몽땅 을지로점 서울 중구가 을지로4가역 인근에 미취학 영유아를 위한 서울형 키즈카페 ‘노리몽땅 을지로점’이 개관했다고 25일 밝혔다. 사진은 노리몽땅 을지로점의 은하수 아지트.

중구 제공

서울 중구는 지하철 을지로4가역 인근 방산시장 안에 미취학 영유아를 위한 공공형 실내놀이터 ‘서울형 키즈카페 노리몽땅 을지로점’을 열었다고 25일 밝혔다.노리몽땅 을지로점은 중구의 네번째 서울형 키즈카페다. 지하 1층부터 지상 3층까지 총 531.84㎡(160.88평) 규모다. 어린이집이던 건물을 전면 리모델링해 창작놀이·신체활동·감성체험을 담아낸 복합 놀이 공간으로 재탄생시켰다.지하 1층에는 클라임 등 신체활동 놀이 공간을, 지상 2층에는 소풍을 하듯 대형 샌드위치 모형을 만드는 등 체험형 놀이 공간이 들어섰다. 지상 3층에는 방산시장을 모티브로 다양한 재료로 창작 놀이하는 공간과 악기 연주를 즐길 수 있는 공간, 휴식 등이 들어섰다. 옥상에는 야외 놀이공간이 있다.특히 지하 1층부터 지상 2층까지 3개 층을 관통하는 수직 연결형 정글짐 ‘상상리본타워’가 호응을 얻을 것으로 보인다. 층간을 오가며 탐험하듯 놀 수 있어 호기심과 모험심을 자극한다.을지로점은 다음달 16일부터 정식 운영하며 시범운영 기간인 그전까지는 중구의 어린이집 원아들이 먼저 체험한다. 이용 대상은 서울 거주 미취학 영유아와 보호자다. 서울시민과 동반할 경우 타 지역 거주자도 이용할 수 있다.운영시간은 화요일부터 일요일까지, 오전 9시부터 오후 6시까지다. 회차당 정원 42명씩 평일에는 하루 3회차, 주말에는 하루 4회차로 나눠 운영한다.이용을 원한다면 서울시 우리동네키움포털에서 예약해야 한다. 예약은 다음달 9일부터 가능하다.이용 요금은 2시간 기준 아이와 보호자 각각 1000원으로 놀이돌봄 이용 시 2000원이 추가된다. 기초생활수급자·한부모가정·다자녀·장애인 가정 등은 무료로 이용할 수 있다.김길성 중구청장은 “노리몽땅 을지로점은 놀이공간은 물론, 청계천과 맞닿은 방산시장 안에 위치해 주변 환경도 아이들에게 호기심을 자극하는 공간”이라고 소개했다.김주연 기자