양천구의회, 의원 역량강화 교육… “청렴·성인지 감수성 제고”

이미지 확대 양천구의회 의원들이 지난 24일 구의회 1층 회의실에서 열린 ‘2025년도 의원 역량강화 교육’에 참석해 부패 방지 및 4대 폭력 예방에 관한 강의를 경청하고 있다. 양천구의회 제공

서울 양천구의회가 내년도 의정활동을 앞두고 의원들의 윤리 의식과 전문성 강화에 나섰다.구의회는 지난 24일 의회 1층 회의실에서 ‘2025년도 양천구의회 의원 역량강화 교육’을 실시했다고 25일 밝혔다. 이번 교육은 의원들이 공직자로서 갖춰야 할 필수 덕목인 청렴성과 성인지 감수성을 함양해 주민들에게 신뢰받는 의정 환경을 조성하기 위해 마련됐다.이날 공기환 의장 직무대리는 “청렴과 성평등은 주민의 신뢰를 얻기 위한 의회의 핵심 가치”라고 강조하며 “이번 교육이 의원들의 공직 윤리 의식을 한 단계 성숙시키고, 안전하고 신뢰받는 의회를 만드는 밑거름이 되길 기대한다”고 말했다.교육은 오전과 오후로 나뉘어 심도 있게 진행됐다. 오전 세션에는 청렴연수원 강영미 전문강사가 연단에 올라 ‘청렴과 윤리로 완성되는 의회의 품격’을 주제로 강연했다. 강 강사는 이해충돌방지법·부정청탁 및 금품수수 금지 규정·의원 행동강령 등 실제 의정활동에서 주의해야 할 핵심 법령과 사례를 중심으로 공직 윤리 확립의 중요성을 설파했다.이어진 오후 세션에서는 정진숙 한국양성평등교육진흥원 전문강사가 ‘공동체 안전을 위한 리더의 역할과 책임’을 주제로 강의를 이어갔다. 정 강사는 4대 폭력 예방과 디지털 성범죄 근절, 성평등한 조직문화 조성을 위한 리더십을 강조하며 조직 내 인권 감수성 제고 방안을 제시했다.이날 참석한 의원들은 교육 내용을 바탕으로 청렴한 의회 운영과 상호 존중하는 조직문화 조성을 위한 실천 방안을 논의하는 등 적극적인 모습을 보였다.양천구의회 관계자는 “앞으로도 의원들의 전문성과 윤리 의식을 높일 수 있는 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 운영해 책임 있는 의정활동 기반을 다져나갈 계획”이라고 전했다.한준규 기자