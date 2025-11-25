중랑구, 방정환교육지원센터 ‘누적 이용자 22만명’… 전 세대가 찾는 중랑 교육 플랫폼

만족도 91%…중랑형 교육지원 체계 구축

공교육 보완 지역 교육 컨트롤타워 역할

이미지 확대 중랑구 방정환교육지원센터 전경. 중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 방정환교육지원센터가 개관 이후 누적 이용자 22만 명을 넘어섰다고 25일 밝혔다. 센터는 진학·진로·학습·전인교육을 아우르는 종합 교육 기반 시설로, 지역 교육격차 해소와 공교육 보완을 위한 핵심 거점으로 자리 잡고 있다.방정환교육지원센터는 2021년 5월 ‘서로 돕고, 스스로 이기며, 기쁨으로 커가는 미래 인재 양성’을 목표로 문을 열었다. 지하 1층부터 지상 7층까지 4차산업 체험공간, 북카페, 상담실, 자기주도학습실, 다목적실 등 다양한 교육·문화 공간을 갖춘 교육복합시설로 운영되고 있다.센터는 분야별 특화 교육 프로그램을 폭넓게 제공하며 높은 참여와 만족도를 이끌고 있다. 2023년과 2024년 각각 1800여 회의 프로그램을 운영해 총 11만 7000여명이 참여했으며, 2025년에도 10월 기준 4만 9884명(1674회 프로그램)이 센터를 찾았다. 만족도 조사에서도 2023년 91.5%, 2024년 91.4%가 ‘만족’이라고 답했다.특히 진학·진로 지원은 중랑구만의 체계적 모델로 자리매김했다. 진학설명회, 고교진학박람회, 학교 방문형 진로·진학 프로그램, 일대일 맞춤형 컨설팅 등이 대표적이며, 진로박람회·직업체험·미래산업체험 등 다양한 체험형 프로그램이 매년 수만 명이 참여하고 있다. 중랑 디딤돌 멘토링, 1DAY 진로직업체험, 대학 탐방 등도 진로 경험을 넓히는 데 기여하고 있다.중랑구는 앞으로도 방정환교육지원센터를 공교육을 보완하는 교육 컨트롤타워로 확대 운영할 계획이다. 연령별·분야별 특성에 맞춘 교육지원 체계를 강화하고, 학생·학부모·교사·지역기관이 함께 참여하는 프로그램도 지속 발굴한다.류경기 중랑구청장은 “누적 이용자 22만 명은 중랑구가 교육도시로 자리 잡아가고 있음을 보여주는 성과”라며 “12월에는 제2방정환교육지원센터도 개관해 더 많은 중랑의 학생들이 균등한 교육 기회를 누릴 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.유규상 기자