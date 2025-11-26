담양군, 제주시 노형동과 고향사랑 상호기탁

담양군-제주시 노형동, 고향사랑 상호기탁으로 따뜻한 동행

이미지 확대 전남 담양군은 21일 제주시 노형동 통장협의회와 담양군 이장협의회가 공동 참여해 모두 620만 원 규모의 고향사랑 상호기탁 행사를 개최했다. (담양군 제공)

전남 담양군은 제주시 노형동 통장협의회와 담양군 이장협의회가 공동 참여해 모두 620만 원 규모의 고향사랑 상호기탁 행사를 개최했다고 26일 밝혔다.이번 행사는 두 지역 간 우호와 연대를 바탕으로 고향사랑기부제의 취지를 적극 실천하고, 상호 기탁을 통해 지역 간 상생발전과 공동체 협력의 의미를 더욱 확장하는 계기가 됐다.기탁식에는 정철원 담양군수를 비롯해 제주시 노형동 통장협의회 관계자와 담양군 이장협의회 회원 등 65명이 참석했다.정철원 군수는 “제주시 노형동 통장협의회와의 고향사랑 상호 기탁은 두 지역이 서로를 고향처럼 아끼고 응원한다는 의미를 담은 특별한 교류”라며, “기탁해 주신 성금은 도움이 필요한 군민들을 위해 투명하고 의미 있게 사용하겠다”고 감사의 뜻을 전했다.제주시 노형동 통장협의회 관계자 또한 “이번 상호 기탁으로 두 지역이 더욱 우호적으로 발전하는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.임형주 기자