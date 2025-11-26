구로구의회 더불어민주당, 광명시 청년예술공장·자원회수시설 방문

이미지 확대 구로구의회 더불어민주당 의원들이 ‘광명시 자원회수시설’을 방문하고 단체 기념촬영을 하고 있다. 윗줄 왼쪽부터 변정열 의원, 김철수(더불어민주당) 부의장, 김영곤 의원, 김미주 의원, 노경숙 의원, 양명희 대표의원, 최태영 복지건설위원장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 구로구의회 더불어민주당은 지난 24일 광명청년예술공장과 광명시 자원회수시설을 방문해 우수 운영사례를 살피고, 구로구 정책에 반영할 시사점을 논의했다고 26일 밝혔다.민주당은 이 자리에서 청년·환경 정책을 단기 사업이 아닌 ‘지속가능성’을 고려한 장기 구조로 전환해야 한다는 데 의견을 모았다.이날 현장 방문에는 민주당 소속 구의원 7명과 구로구청 및 광명시 관계 공무원 등이 함께했다.민주당 의원들은 먼저 광명청년예술공장을 찾아 청년 예술가의 창작 공간 운영 방식과 기획·네트워크 지원 등 청년 활동을 뒷받침하는 지원체계를 면밀히 살폈다. 이들은 구로구 청년정책에 적용할 수 있는 부분을 검토하며, 청년 주도의 커뮤니티 구축 중요성을 확인했다.이어 구로구와 광명시가 공동 운영하며 수백억 원의 예산을 절감한 광명시 자원회수시설을 방문했다. 양 지자체 간 협력의 우수사례로 꼽히는 이 시설의 운영 현황과 증설 계획을 공유했다. 특히 광명시는 향후 시설 증설 시 전망대, 환경체험관 등 주민 접근성을 높인 편의 시설을 함께 조성할 계획이라고 밝혔다.민주당은 이번 방문을 통해 ‘기피 시설’로 여겨질 수 있는 자원회수시설을 주민 친화적인 편의 시설 로 전환하려는 광명시의 시도가 구로구의 정책 수용성을 높이는 데 중요한 시사점을 제공했다고 평가했다. 또한, 청년 및 자원순환 정책 모두 단기 성과보다는 지속가능한 구조와 장기적인 안목으로 접근해야 한다는 데 공감했다.민주당 관계자는 “현장 중심의 정책 연구를 바탕으로 구로구의 지속가능한 미래 발전 방향을 제시해 나갈 것”이라며 “특히 청년 인재 육성과 친환경 자원순환 시스템 구축에 집중해 책임 있는 의정 활동을 펼치겠다”고 강조했다.한준규 기자