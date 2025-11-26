영암군, HD현대 스마트 조선소 구축 후속 대책 마련

AI 기반 자율 운영 조선소, 지역 경제와 미래형 일자리 전환점 기대

이미지 확대 영암군청 전경.

HD현대의 영암 대불산단 내 스마트 조선소 구축 계획과 관련해 전남 영암군이 환영의 뜻을 밝히고 후속 대책 마련에 나섰다.영암군은 HD현대 정기선 회장이 지난 11월 16일 대통령실에서 열린 민관합동 투자회의에서 발표한 ‘영암 대불산단 내 AI 기반 스마트 조선소 구축 계획’과 관련해 이를 지역 경제 도약과 산업 재편의 신호탄으로 삼겠다는 입장을 밝혔다.정기선 회장은 향후 5년간 15조 원 규모의 국내 투자와 7조 원의 조선·해양 분야 디지털 전환 및 생산 자동화 집중 계획을 발표했다.특히 영암 대불산단은 ‘AI 기반 조선기술 실증센터’와 ‘지능형 자율운영 스마트 조선소’ 구축 등 대형 R&D 사업 추진계획을 구체화했다.이에 영암군은 지난 25일 지역순환경제과와 기업지원과 등 관련 실과가 정부 투자 동향과 조선산업 대응 전략 마련을 위한 실무회의를 갖고 정책 대응 방안 마련에 나섰다.먼저 스마트 조선소 구축을 통해 영암 대불산단내 30여개 중소기업 및 지역 중소 조선소의 경쟁력 강화와 개발된 AI 기술의 해외 수출 협력 등을 추진할 방침이다.또 안정적인 전력 수요처와 공급 인프라를 동시에 갖춘 국내 유일의 조선산업 생태계를 기반으로 다양한 지원 방안도 모색한다.산단 내 ESS 기반 마이크로그리드 구축과 인근 삼호·미암 영암호 간척지에 계획 중인 2.047GW급 재생에너지 집적화단지 등을 통한 RE100 실현도 추진할 계획이다.영암군은 이번 사업이 지역경제와 일자리 창출, 기술인력 육성 등 다양한 파급 효과를 가져올 것으로 보고 관련 부서 간 협업체계를 강화해 전방위 행정 지원에 나설 계획이다.우승희 영암군수는 “HD현대의 AI 스마트조선소 기술은 영암, 해남 솔라시도에 건립 예정인 AI 데이터센터와 연계해 영암의 미래를 여는 기회”라며 “에너지 기반과 행정 역량, 산업 생태계를 집약해 영암을 대한민국 조선산업의 미래 혁신 중심지로 만들겠다”고 말했다.영암 류지홍 기자