동대문구, 시립동대문도서관 주민설명회 성료

이미지 확대 서울 동대문구 서울시립대 대강당에서 26일 ‘서울시립동대문도서관 건립 주민설명회’가 열리고 있다. 동대문구 제공

서울 동대문구는 26일 서울시립대 대강당에서 열린 ‘서울시립동대문도서관 건립 주민설명회’가 지역 주민 700여 명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다고 이날 밝혔다. 서울시와 구가 공동 주관한 이번 설명회는 사업 추진 경과, 투자심사 과정, 향후 일정 등을 공유하고 지역 의견을 폭넓게 듣기 위해 마련된 자리다.서울시립동대문도서관은 청량리역 인근 전농동 일대에 들어서는 서울 최대 규모 공립도서관으로, 내년 하반기 착공해 2030년 준공을 목표로 한다. 연면적 2만 5531㎡ 규모의 저탄소 친환경 목조건축으로 조성된다.이날 설명회에 참석한 오세훈 서울시장은 “그동안 문화 인프라가 상대적으로 부족했던 동북권이 이번 도서관 건립을 계기로 새로운 균형 발전의 중심축이 될 것”이라며 “동대문도서관을 서울의 랜드마크이자 ‘강북 전성시대’를 여는 지식·문화 플랫폼으로 만들겠다”고 말했다.이필형 동대문구청장은 “10년간 방치됐던 부지가 서울 동북권의 지식·문화 엔진으로 재탄생하는 순간”이라며 “서울 대표 도서관을 넘어 아시아 최고 도서관, 나아가 세계 최고 공공도서관으로 만들겠다”고 강조했다.이 구청장은 도서관 옥상정원과 관련, “옥상에 천문대를 만들고 싶다. 아이들 100명이 밤하늘을 바라보며 꿈을 키우는 공간이 됐으면 한다”는 아이디어를 오 시장에게 제안했다. 이에 오 시장은 “적극 거토하겠다”고 화답했다고 구는 전했다. 이어 최호정 서울시의회 의장을 향해 “예산도 함께 도와달라”고도 요청했다.동대문구는 이번 주민설명회를 시작으로 설계와 운영 전 과정에서 주민 의견을 지속적으로 반영할 계획이다.안석 기자