‘누리호’ 고흥서 성공적 발사, 민간 우주시대 개막

고흥군, 민간 중심 우주 인프라 확장 박차

이미지 확대 27일 오전 1시 13분 고흥군 나로우주센터에서 한국형 발사체 ‘누리호(KSLV-Ⅱ) 4호기’가 성공적으로 발사됐다. 한국항공우주연구원.

27일 오전 1시 13분 고흥군 나로우주센터에서 민간 기업이 주도적으로 참여한 첫 발사체인 한국형 발사체 ‘누리호(KSLV-Ⅱ) 4호기’가 성공적으로 발사됐다. 이번 성공은 국가 주도에서 민간 중심으로 전환되는 국내 우주개발의 중요한 전환점을 의미한다.누리호 4차 발사에는 민간 기업인 한화에어로스페이스가 발사체 제작, 조립, 운용에 주도적으로 참여해 민간 우주산업 역량 강화와 기술 고도화에 중요한 역할을 수행했다.한화에어로스페이스는 2022년 12월 ‘누리호 체계종합기업’으로 공식 선정됐다. 향후 2026년 5차 발사와 2027년 6차 발사에도 제작 및 운용을 지속적으로 맡으며 국내 민간 우주 발사 산업의 중심 기업으로 자리매김할 것으로 전망된다.공영민 고흥군수는 “이번 발사 성공은 민간이 주도하는 ‘뉴스페이스시대’의 의미 있는 첫걸음을 알리는 역사적 순간이다”며 “우주발사체 국가산단 입주 협약을 체결한 한화에어로스페이스가 고흥군과 함께 대한민국 우주산업 발전을 이끌어 가길 기대한다”고 말했다. 이어 “고흥군은 국가 우주산업의 전진기지로서 민간 기업과의 긴밀한 협력을 통해 우주산업 생태계를 더욱 강화하겠다”고 강조했다.군은 이를 위해 예비타당성조사 면제를 받은 우주발사체 국가산업단지를 조기에 조성하고 민간 연소시험시설, 민간전용발사장 등 핵심 인프라 확충 사업에 속도를 높이고 있다. 국가산단 입주 예정 기업들의 기술개발과 연구활동을 지원하는 사업도 추진할 계획이다.특히 고흥군은 민간전용발사장 2단계 사업이 완료되는 2030년 이후에는 고흥군에서 주 1~2회 발사가 이뤄지고, 체험·교육 시설인 사이언스 컴플렉스도 완성돼 많은 관광객이 고흥을 찾아 지역경제에도 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.고흥군에는 국내 유일의 우주전용 발사장이 위치하고 있다. 첨단 연구·시험 인프라 확충을 위해 제2우주센터와 우주항공산업진흥원 등을 유치하는 데 행정력을 집중하고 있어 대한민국 우주항공 중심 도시로서 입지를 더욱 확고히 하게 될 것으로 보인다.고흥 최종필 기자