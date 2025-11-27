순천농협, 2025 사랑나눔 김장행사···김장김치 400박스 전달

5kg 400박스 마을경로당, 복지기관 등에 전달

이미지 확대 순천농협 임직원과 여성조직연합회원 등이 27일 ‘2025년 사랑나눔 김장’ 행사를 통해 김장김치 5kg 400박스를 담가 지역 내 취약계층에 전달한다.

이미지 확대 순천농협 임직원과 여성조직연합회원 등이 27일 ‘2025년 사랑나눔 김장’ 행사를 통해 김장김치 5kg 400박스를 담가 지역 내 취약계층에 전달한다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순천농협이 27일 본점 사무소에서 ‘2025년 사랑나눔 김장’ 행사를 개최했다.이번 행사는 지역사회의 어려운 이웃을 돕기 위해 여성조직연합회의 나눔 활동을 통해 따뜻한 지역 공동체 문화를 확산하고자 마련됐다.행사에는 여성조직연합회(부녀회,고주모,농주모) 및 순천농협 임직원 등 50여명이 참석해 구슬땀을 흘렸다. 이날 담근 김장김치 5kg 400박스는 지역 내 취약계층인 마을 경로당, 복지기관 등에 전달될 예정이다.최남휴 조합장은 “매년 이어오고 있는 김장 나눔은 지역사회를 향한 순천농협의 마음이 담긴 대표적인 사회공헌 활동이다”며 “작은 정성이라도 어려운 이웃들에게 온기가 전해지길 바란다”고 말했다. 이어 “앞으로도 지역과 함께 성장하는 농협의 역할을 충실히 수행하겠다”고 덧붙였다.순천농협은 지역사회와 상생과 포용적 지원을 실천하기 위해 다양한 사회 공헌활동을 추진하고 있다. 앞으로도 지역사회와의 연대 강화를 위해 지속적인 노력을 이어갈 계획이다.순천 최종필 기자