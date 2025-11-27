서울 중구, 내년 3월까지 스크린 파크골프장 5곳 조성

다음달 충무스포츠센터·훈련원공원 시범 운영
총 21타석 조성 계획…“서울 자치구 최대 타석”
서울 중구가 내년 3월까지 공공시설 5곳에 스크린 파크골프장을 조성한다고 27일 밝혔다.
중구 공공시설에 스크린 파크골프장을 도입하는 건 이번이 처음이다. 타석수 기준으로 서울시 자치구 중 가장 많은 총 21타석을 조성한다.
이 중 충무스포츠센터(6타석)와 훈련원공원(1타석) 스크린 파크골프장이 다음달부터 시범 운영에 들어간다.
우선 다음달 주민체험단과 일반 선착순 체험을 통해 사용자 의견을 조사한다. 이를 반영해 내년 정식 운영부터는 더욱 향상된 서비스를 할 계획이다.
주민체험단은 다음달 1~19일 오전 9시 또는 오후 1시 30분부터 2시간 동안 무료로 이용할 수 있다. 이용횟수는 1인당 2회로 제한된다. 신청은 중구청 홈페이지 또는 전화로 하면 된다.
중구민이 아닌 경우에는 중구시설관리공단 홈페이지나 서울시 공공서비스 예약을 통해 신청할 수 있다. 1일 2시간 이용이 가능하다. 별도 준비물 없이 참여 가능하다. 1타석당 4명까지 이용할 수 있다.
중구는 내년 3월까지 을지누리센터와 충무창업큐브, 유락종합복지관 등 3곳에 추가로 스크린 파크골프장을 연다.
김길성 중구청장은 “요즘 인기인 스크린 파크골프를 중구에서도 마음껏 즐길 수 있게 됐다”며 “추운 겨울에도 가족, 친구들과 활기찬 일상을 가꾸시길 바라며 앞으로도 생활체육 기반을 확장하겠다”고 말했다.
