관악구, 사회적경제 정책평가 ‘거버넌스 우수상’

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-11-27 15:42
입력 2025-11-27 15:42

“꿈시장 기획단 운영 등 민관 협력 강화”

서울 관악구가 ‘제7회 지방자치단체 사회적경제 정책평가’에서 ‘거버넌스 부문 우수상’을 수상했다고 27일 밝혔다.

사회적경제 거버넌스 우수한 관악구
사회적경제 거버넌스 우수한 관악구 박준희(가운데) 서울 관악구청장이 ‘제7회 지방자치단체 사회적경제 정책평가’에서 관악구의 거버넌스 부문 우수상 수상을 축하하고 있다.
지자체 사회적경제 정책평가는 지자체의 사회적경제 정책을 평가해 이해도를 높이고 더 발전된 정책 수립과 집행 체계를 마련한다는 취지로 진행됐다. 고용노동부, 사회적경제활성화전국네트워크, 전국 사회연대경제 지방정부협의회가 공동 주최했다.

이번에는 전국 17개 광역자치단체와 226개 기초지방자치단체를 대상으로 ▲정책 기반 정비 ▲사회적경제 지원 수준 ▲사회적경제 정책의 성과 ▲사회적경제 거버넌스 수준 등 17개 지표를 기준으로 두 차례 심사가 열렸다.

그 결과 관악구는 거버넌스(협치) 체계 구축과 협력 활성화의 성과를 인정받아 거버넌스 부문 우수상을 받게 됐다. 관악구는 꿈시장 기획단 운영, 민관 협력 회의, 사회적경제기업 대표 간담회 등으로 협력 체계 구축에 힘을 쏟았다. 또한 조직 간 협력 활성화를 통해 지역 혁신을 성공적으로 이끌었다는 평가다.


박준희 관악구청장은 “올해 기존 꿈시장을 확대해 국제정원박람회와 연계한 ‘보라매가든페스타 꿈시장’을 운영하는 등 민관 협력 사업이 의미 있는 성과로 이어지고 있다”고 말했다.

