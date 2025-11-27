메뉴
2년새 강서 노인일자리 50%↑…진교훈 구청장 "내년 더 늘리겠다"

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-11-27 16:37
입력 2025-11-27 16:37

2023년 3566개·올해 5433개…내년 6083개로

강서 노인 일자리 성과 공유회
강서 노인 일자리 성과 공유회 진교훈 서울 강서구청장이 지난 26일 스카이아트홀에서 열린 '노인일자리 성과공유회'에서 인사말을 하고 있다.
강서구 제공


진교훈 서울 강서구청장은 내년에는 올해 대비 650개(12%) 많은 6083개의 어르신 일자리를 만들겠다고 약속했다.

27일 강서구에 따르면, 진 구청장은 지난 26일 강서시니어클럽 ‘2025 노인 일자리 성과공유회’에서 “정부와 지방정부가 함께 노인 일자리 확대를 위해 노력해야 한다”며 이렇게 말했다.

2023년 10월 보궐선거로 취임한 진 구청장은 노인 일자리 정책에 주력해왔다. 취임 당시인 2023년 3566개였던 노인 일자리는 지난해 4687개, 올해 5433개로 꾸준히 증가세다.

강서구의 노인 일자리가 2년새 52.4%가 늘어난 것이다. 진 구청장이 제시한 계획대로면, 내년 노인 일자리 규모는 취임 첫해인 3년 전 대비 70.6% 늘어나게 된다.

장서구는 “지역의 65세 이상 어르신이 11만여명인 점을 감안하면 18명 중 1명이 일자리를 갖는 셈”이라고 설명했다.
진 구청장은 “일자리를 통해 활력을 얻고 자부심을 느낀다는 어르신들의 생생한 후기를 들으며 노인 일자리의 중요성을 다시금 확인했다”며 “진정한 복지는 자긍심을 높여줄 수 있는 일자리에서 시작된다”고 강조했다.

김주연 기자
