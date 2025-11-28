2026여수세계섬박람회, 롯데백화점과 홍보 협력

롯데몰 여수점에 섬박람회 홍보 팝업부스 조성

이미지 확대 여수세계섬박람회 조직위원회가 지난 27일 롯데백화점 광주점과 섬박람회 홍보 협력을 위해 업무협약을 하고 있다.

2026여수세계섬박람회 조직위원회는 지난 27일 롯데백화점 광주점과 섬박람회 홍보 협력을 위해 업무협약을 체결했다.이날 협약식에는 롯데백화점 광주점 김대원 점장과 조직위 김종기 사무총장이 참석했다.이번 협약에 따라 롯데백화점은 롯데몰 여수점 2층 유휴공간을 조직위에 무상 제공하고 조직위는 해당 공간에 팝업부스를 조성, 운영한다.조직위는 팝업부스를 통해 섬박람회 개최 취지와 섬의 가치를 알리고 관람객 참여를 유도하는 체험형 홍보관으로 조성해 내년 1월부터 본격 운영할 예정이다.조직위 김종기 사무총장은 “이번 협약이 기업과 지역이 상생하는 좋은 사례가 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 기업과 상생을 위한 협업이 지속적으로 이뤄지길 기대한다.”고 밝혔다.한편, 2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다.’란 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 여수 돌산 진모지구 일원에서 개최된다.여수 류지홍 기자