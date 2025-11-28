강서구, ‘까치의자’로 어르신 보행 편의 높인다

방화1동 방신전통시장 일대 상점 15곳 31개 설치

고령·유동인구 많은 지역…내년 4개동 200개 추가

이미지 확대 강서구, 어르신 위한 작은 쉼터 ‘까치의자’ 서울 강서구 방산전통시장 인근에 어르신들이 ‘까치의자’에 앉아 쉬고 있다.

서울 강서구는 방화1동 방신전통시장(방화동로16길 31) 일대에 잠시 쉬어갈 수 있는 쉼터 ‘까치의자’를 마련했다고 28일 밝혔다.강서구는 강서50플러스센터와 함께 이달초 총 31개 까치의자 설치를 마쳤다. 이번 사업에는 15개 상점이 동참했다.강서구는 “어르신과 유동인구가 많은 점을 고려해 까치의자 사업지를 선정했다”고 설명했다. 강서구에 따르면 방화1동은 65세 이상 어르신 인구가 18%를 차지하는 데다 방신전통시장은 하루 평균 유동 인구가 3000여명에 달한다.과일가게, 미용실, 데이케어센터, 음식점 등 접근성이 뛰어난 곳에 의자를 설치해 어르신뿐만 아니라 아동, 장애인 등 보행약자 누구나 편하게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.까치의자를 만드는 과정에는 주민들도 동참했다. 강서구는 주민자치회 간담회를 통해 의자를 설치할 상점을 추천받았다. 260여명의 중장년층이 투표한 결과, ‘복을 가져다주고 어르신을 반긴다’는 뜻의 명칭이 선정됐다.강서구는 까치의자를 확대해 어르신의 보행 편의를 돕고, 고령친화도시 환경을 조성한다는 방침이다. 서울시 ‘어르신 건강 쉼 벤치 확충 공모 사업’에 선정돼 내년에는 4개 동에 200여개를 추가 설치한다.진교훈 강서구청장은 “작은 의자 한 개가 어르신들의 일상 이동을 더 편하게 하고, 고령 친화 마을을 만들어가는 긍정적 사례가 되고 있다”며 “앞으로 참여 상점을 확대하고 주민 체감도를 높일 수 있도록 사업을 더욱 보완하고 발전시켜 나가겠다”고 말했다.김주연 기자