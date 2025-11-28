“골목상권 살려라”… 마포구·소상공인·호텔 순환열차 동맹 맺었다

지역 소상공인과 호텔 이용객에 2000원 할인 혜택

이미지 확대 서울 마포구의 마포순환열차버스의 모습.

마포구 제공

서울 마포구 마포순환열차버스가 호텔과 제휴를 통해 골목 상권 살리기에 나선다.마포구는 온누리상품권 가맹점 이용객과 서울가든호텔, 글래드마포, 롯데시티호텔마포 투숙객을 대상으로 마포순환열차버스 가격을 할인해준다고 28일 밝혔다.할인 금액은 성인 기준 2000원으로, 기존 5500원이었던 티켓을 3500원으로 구매할 수 있다. 성인 외의 대상자는 정가에서 1000원 할인받을 수 있어 청소년은 2500원, 경로·어린이는 2000원에 이용할 수 있다.이를 위해 마포구는 지난20일 소상공인시장진흥공단 서울지역본부와 서울가든호텔, 글래드마포, 롯데시티호텔마포와 지역경제·관광 활성화를 위한 업무협약을 맺었다. 협약은 마포구의 대표 관광 이동 수단인 마포순환열차버스를 매개로 전통시장, 소상공인 상권과 주요 숙박시설을 연계하고, 관광객 유입을 높여 실질적인 매출 증대를 도모하고자 마련됐다.마포구는 소진공 서울지역본부와 ‘골목상권 활성화를 위한 상호협력 협약’을 맺고, 골목상권 활성화를 위한 공동 마케팅 추진에 힘을 모으기로 뜻을 함께했다.협약의 핵심은 마포구 소재 온누리상품권 가맹점 이용 고객에게 마포순환열차버스 탑승 시 요금 할인 혜택을 제공하는 것이다. 이용객은 해당 점포에서 발급받은 할인쿠폰 또는 영수증을 열차버스 탑승 시 제시하면 된다.또 협약에 따라 소진공은 전통시장과 상점가 등 관할 온누리상품권 가맹점에 마포순환열차버스 할인 혜택을 적극적으로 홍보한다.아울러 마포구는 호텔 3사와 ‘마포 관광 활성화 및 지역경제 발전을 위한 마포상생 파트너십’을 체결했다. 이는 최근 중국인 무비자 관광 허용과 K-컬처의 눈부신 성장 등에 따른 방한 관광 트렌드 변화에 선제적으로 대응하기 위한 조치다.파트너십에 따라 호텔 투숙객도 마포순환열차버스 할인 혜택을 받게 됐으며, 마포구와 호텔 3사는 이에 더해 관광 콘텐츠 개발과 상품 판매 등에 대한 심도 있는 논의를 펼치고 구체적인 관광 협력 모델을 만들어가기로 약속했다.마포구는 이번 협약을 계기로 상권 이용객과 호텔 투숙객이 열차버스를 통해 서로 교차 유입되는 선순환 구조가 조성돼, 골목경제에 한층 더 활력이 불어날 것으로 기대하고 있다.박강수 마포구청장은 “이번 협약은 숙박과 교통, 상권이 유기적으로 연결되는 새로운 전환점”이라며 “마포구는 앞으로도 관광 자원을 폭넓게 활용하고, 소상공인과 함께 성장하는 지속 가능한 관광 생태계를 만들어가겠다”라고 말했다.김동현 기자