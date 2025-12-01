서울 중구, 오는 19일 ‘대입 정시 설명회’…1대 1 컨설팅까지

을지누리센터에서 100명 대상 설명회

이미지 확대 중구 대입 설명회 중구 대입 설명회

서울 중구가 2026학년도 대학입시 정시모집을 앞두고 고3 수험생과 학부모를 대상으로 설명회와 1대1 집중 상담을 운영한다고 1일 밝혔다.먼저 2026학년도 정시 설명회는 오는 19일 오후 7시 30분 을지누리센터에서 열린다.고3 수험생과 학부모 100명을 대상으로 교육학 박사이자 국내외 입시 컨설턴트로 활동 중인 지현우 컨설턴트가 주요 대학별 모집 요강 변화와 정시 지원전략을 제시한다.참여 신청은 중구교육보육포털에서 선착순으로 접수한다.또한 오는 26일 중구교육지원센터에서 입시 전문가 3명이 1대 1 집중 상담을 진행한다. 대상은 중구민 수험생·학부모 30명이다. 수험생 1인당 40분씩 희망 대학·학과의 유불리 분석, 합격 가능성 진단 등 맞춤형 컨설팅을 제공한다.신청은 오는 8일부터 18일까지 중구교육보육포털에서 접수한다.중구 관계자는 “전문적인 분석과 상담으로 모든 수험생들이 원하는 결과를 얻을 수 있도록 내편 중구가 끝까지 함께 하겠다”고 전했다.김주연 기자