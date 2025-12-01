순천 민생회복지원금 8일부터 지급···시민 1인당 20만원

100% 자체 재원 580억원 마련

가든머니 등 세입 증가·재정 효율화 결과

이미지 확대 순천시가 오는 8일부터 민생회복지원금 1인당 20만원씩을 지급한다.

순천시가 오는 8일부터 전 시민들을 대상으로 민생회복지원금 20만원씩을 지급한다.이번 민생회복지원금 580억원은 부채 없이 100% 순천시 자체 재원으로 확보됐다. 시는 ▲국가정원 등 관광수입(‘가든머니’) 증가 ▲지방소비세 증가 등 세입 확대로 재정을 안정적으로 확보했다. 또 상반기에는 불필요한 행사와 형식적 사업을 정리하고, 무리한 공모사업 참여를 최소화하는 등 선제적 지출 구조조정을 통해 재정 여력을 마련했다. 하반기에도 경기 불확실성이 큰 상황이었지만 세입 증가세가 유지되며 지원금 지급을 추진할 수 있는 충분한 재정 기반이 갖춰졌다.지원금은 지급기준일인 2025년 11월 7일부터 신청일까지 계속해 순천시에 주민등록 주소를 둔 시민이다. 순천사랑상품권(지류, 1만원권)으로 지급되며, 상품권은 2026년 2월 28일까지 3개월간 사용 가능하다.사용처는 순천사랑상품권 가맹점으로 전통시장·동네마트·식당·카페·미용실 등 1만 3840개소에서 사용할 수 있다. 읍·면 지역 하나로마트도 포함된다.신청기간은 오는 8일부터 26일까지 총 3주간이다. 주소지 읍면동 행정복지센터를 방문해 신청할 수 있다. 8일부터 12일까지는 출생연도 끝자리별 5부제로 운영하고, 15일부터는 요일 구분 없이 누구나 신청할 수 있다.직장인 등 시민들의 편의를 높이기 위해 13일과 20일 토요일에도 지급창구를 운영한다. 거동이 불편한 취약계층을 대상으로는 마을회관·주택 등 현장을 직접 방문해 신청과 지급을 돕는 맞춤형 주민편의 서비스를 제공할 계획이다.시 관계자는 “이번 민생회복지원금은 침체된 지역경제의 터널을 지나 위로와 용기를 얻을 수 있는 마중물이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 시민 생활 안정과 지역경제 회복을 위한 정책적 노력을 계속 이어가겠다”고 말했다.순천 최종필 기자