“주민이 만든 무대”, 도봉구 자치회관 발표회 이틀간 열려

자치회관 프로그램 대표 25개 팀 무대

열정 넘치는 무대에 박수 갈채, 큰 호응

이미지 확대 도봉구 ‘자치회관 프로그램 ’ 첫날 대상 팀의 단체 사진. 도봉구 제공

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 도봉구 자치회관 프로그램 발표회는 총 며칠간 진행되었나? 1일 2일

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 도봉구는 지난달 24~25일 도봉구청 2층 선인봉홀에서 ‘도봉구 자치회관 프로그램 발표회’를 개최했다고 1일 밝혔다. 이틀간 열린 행사에는 라인댄스, 밸리댄스, 노래교실, 기타교실, 고고장구 등 각 동 자치회관을 대표하는 25개 팀이 참여해 다양한 무대를 선보였다.첫날인 24일에는 쌍문1·3동과 창1~5동 등 7개 동이 참가해 열정적인 공연을 펼쳤다. 관객들은 공연마다 박수와 환호를 보내며 분위기를 뜨겁게 달궜고, 대상은 팀워크와 에너지가 돋보인 창5동 노래교실 ‘씬바람왕비들’이 차지했다.25일 2일 차 행사에는 쌍문2·4동, 방학1~3동, 도봉1·2동이 참여했다. 주민들은 그동안 갈고닦은 실력을 다양한 공연으로 선보였고, 한국무용의 아름다움을 표현한 방학2동 ‘뜨락무용단’이 대상을 받았다.이번 발표회에서는 대상 외에도 한마음상, 어울림상, 공감상, 열정상 등을 시상해 주민들이 함께 참여하는 축제의 장을 만들었다.오언석 도봉구청장은 “이번 발표회를 통해 주민들이 서로의 열정을 나누고 함께 즐길 수 있었길 바란다”며 “앞으로도 주민들이 함께 배우고 성장하며 즐길 수 있는 다양한 자치회관 프로그램을 마련, 추진해 나가겠다”라고 말했다.유규상 기자