목포시, 의료원장 공개모집 재공고···12월 4일까지 접수

1차 모집공고 결과, 지원자 1명에 그쳐 법적 재공고

12월 4일까지 원서 접수…임기는 임용일로부터 3년

이미지 확대 전남 목포시 전경

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 목포시의료원장 공개모집이 재공고된 이유는? 지원자 부족 자격 미달

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 목포시는 목포시의료원장 공개모집을 재공고하고, 12월 4일까지 원서 접수를 마감한다고 2일 밝혔다.시는 현 목포시의료원장의 임기가 2026년 2월 28일 만료됨에 따라, 차기 의료원장 선정을 위해 지난 11월 11일부터 26일까지 공개모집을 실시했으나 지원자가 1명에 그쳤다. 시는 지방출자출연기관 인사조직 지침에 따라 12월 4일까지 재공고를 추진하기로 결정했다.이번 재공고에서도 최초 모집과 동일하게 다음과 같은 자격요건을 갖춘 지원자를 모집한다. ▲전공의 수련병원급 이상의 의료기관에서 진료과장급 이상으로 4년 이상 근무한 자 ▲종합병원급 의료기관에서 원장으로 3년 이상 근무한 자 ▲지방의료원에서 원장으로 3년 이상 근무한 자 ▲병원 경영 또는 경영 분야 전문가로서 탁월한 실적이 확인된 자이다.아울러 지원자는 조직 운영계획, 의료원 경영혁신 방안, 공공의료 기능 강화 및 대외협력 전략, 의료원 중장기 발전 방향, 노사 화합 계획 등을 제시할 수 있어야 한다. 임기는 임용일로부터 3년이며, 심사를 거쳐 2026년 2월까지 임용할 예정이다.임형주 기자