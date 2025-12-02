여수 LNG 복합화력발전소 난립, 건설 중단 촉구

여수 대형 LNG 복합화력발전소 6기 계획에 과잉 공급 지적

이미지 확대 여수지역LNG발전소 추진 현황.

전남 여수환경운동연합이 여수산단 일대에 추진되고 있는 대형 LNG 복합화력발전소 건설 계획의 전면 재검토를 촉구하고 나섰다.여수환경운동연합은 2일 성명을 통해 여수국가산단과 인근 지역에 동시 추진되고 있는 6기의 대형 LNG 복합화력발전소 건설 계획은 기후 위기 시대에 역행하는 무책임한 에너지 정책이라고 강조했다.현재 추진 중인 발전소의 총 설비용량은 2600여MW로 전남의 전력 자급률이 이미 200%를 넘는 상황에서 지역 전력 수요를 크게 초과하는 과잉 공급 상태를 초래할 것으로 우려했다.또 과잉 공급에 따른 발전소 간 경쟁 심화와 낮은 가동률, 송전 인프라 구축에 따른 사회적 비용 증가 등 심각한 경제적·환경적 비효율이 발생할 수 있다고 주장했다.특히 LNG는 이산화탄소뿐 아니라 메탄을 배출하는 화석연료 기반 발전으로, 탄소중립에 역행할 뿐만 아니라 RE100에도 부합하지 않고 여수시가 남해안권 최대 규모의 해상풍력 집적화단지를 추진 중인 상황에서 LNG 중심 투자는 재생에너지 전환을 방해하고 정부의 에너지 정책 기조와도 충돌한다고 지적했다.여수환경운동연합은 또 대규모 발전소 동시 가동 시 질소산화물 등 대기오염물질 배출로 인한 대기질 악화 및 주민 건강권 침해를 경고하고 개별 환경영향평가가 누적 부하와 메탄 누출 가능성을 반영하지 못했다며 과잉 집중된 LNG 발전소 계획은 반드시 재검토되어야 한다고 밝혔다.여수 류지홍 기자