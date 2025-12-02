성동구, 공공기관 의사결정에 노동자 참여…첫 ‘노동이사’ 탄생

서울 자치구 최초 노동이사 탄생

노동자 목소리 반영 기반 마련

이미지 확대 정원오(왼쪽) 서울 성동구청장이 지난 1일 노동이사 임명장을 수여하고 있는 모습 . 성동구 제공

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 성동구가 서울시 자치구 최초로 도입한 제도는? 노동이사제 근로자위원회제

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성동구는 산하 공공기관의 노동자 경영 참여를 보장하기 위해 지난 1일 성동구도시관리공단에 ‘노동이사’를 서울시 자치구 최초로 임명했다고 2일이 밝혔다. 노동이사제는 노동자 대표가 공공기관의 비상임이사로서 이사회에 참가해 기관의 주요 의사결정에 기여할 수 있도록 보장하는 제도다.앞서 구는 지난 3월 ‘서울특별시 성동구 노동이사제 운영에 관한 조례’를 제정해 노동이사제 도입을 위한 근거를 마련했다. 이후 성동구도시관리공단에서 정관 등 내부규정을 정비한 후 공개모집, 근로자 투표, 임원추천위원회 심사 등을 거쳐 최종후보자를 추천했다.임명된 ‘노동이사’는 노동자 대표이자 공공기관의 비상임이사로서 공단 이사회에 참여해 경영 전반에 관한 의결권을 행사한다. 이를 통해 다양한 현장의 목소리를 반영하고, 노사 간 원활한 의사소통으로 상생과 협력 중심의 노사관계 문화를 정착하는데 기여할 것으로 기대된다.정원오 성동구청장은 “이번 노동이사 임명으로 공공기관의 의사결정 과정에 노동자의 목소리가 공식적으로 반영될 수 있는 실질적인 기반을 마련했다는 데 큰 의미가 있다”며 “노동이사제를 통해 성동구 공공기관의 투명하고 책임 있는 경영을 강화하는 계기가 될 수 있길 바란다”고 말했다.유규상 기자