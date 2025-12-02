광진구, 초등학교 앞 비좁은 보도 넓혀 안전쉼터로

보도블럭 재포장, 그늘막, 벤치 설치 및 수목 식재

이미지 확대 김경호 서울 광진구청장이 구의3동에 설치한 안전쉼터에서 주민들과 기념사진을 찍고 있다.



광진구 제공

서울 광진구가 지난달 통학로 안전을 도모하고 주민편의를 위해 안전쉼터를 조성했다고 2일 밝혔다.새 안전쉼터는 구남초등학교 통학로에 있는 구의3동 216-11번지다. 수년간 식품회사의 주차장 부지로 쓰였던 시유지로 대부계약을 해지함에 따라 빈 공터로 남겨졌다. 낡고 오래된 울타리와 좁은 보도는 보행안전을 위협했다. 등하교 시간에는 학생들로 붐벼 민원이 꾸준히 제기되어 왔다.구는 유휴지를 적극 활용했다. 지난 7월에 통학로 보행환경 개선사업의 일환으로 서울시로부터 무상대부를 받았고 주민과 학부모의 의견을 반영해 넓은 쉼터로 새단장했다.안전쉼터는 153㎡ 규모로 누구나 이용할 수 있는 휴식공간으로 꾸몄다. 보도를 넓히는 데 그치지 않고 앉음 벽과 볕가리개 등 편의시설도 새로 놓았다. 의자 뒤편에는 꽃, 초화, 수목을 심었다. 문그로우, 화살나무, 목수국 등 15종의 수목 250주와 형형색색의 꽃과 초화를 식재했다.김경호 광진구청장은 “비좁은 보도로 걷기 불편했던 통학로를 넓히고 편의시설을 설치했다”며 “이번 안전쉼터 조성으로 구남초등학교에 통학하는 학생들과 주민들이 더 안전하게 다닐 수 있게 됐다”고 했다.서유미 기자