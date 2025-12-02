메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

도봉구, ‘공동주택 갈등예방 상담실’ 운영…갈등·분쟁 예방 효과

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-12-02 15:22
입력 2025-12-02 15:22

공동주택 찾아 맞춤 상담 제공

이미지 확대
도봉구 지역 내 한 아파트에서 공동주택 갈등예방 상담실이 운영되고 있는 모습. 도봉구 제공
도봉구 지역 내 한 아파트에서 공동주택 갈등예방 상담실이 운영되고 있는 모습. 도봉구 제공


서울 도봉구는 공동주택 내 갈등과 분쟁을 해소하기 위해 ‘공동주택 갈등예방 상담실’을 운영하고 있다고 2일 밝혔다.

분기별로 공동주택을 직접 방문해 전문가의 현장 진단과 맞춤형 상담을 제공하며, 구 직원과 주택관리사가 동행한다.

4분기에는 지역 공동주택 30곳을 방문해 ‘장기수선충당금·수선유지비’를 중점으로 상담을 진행했고, 반복되는 갈등에는 재발 방지 대책도 안내했다. 구는 지난해 50곳, 올해는 41곳을 대상으로 상담을 실시했다.
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
도봉구가 공동주택 갈등해소를 위해 운영하는 것은?

한 관리소장은 “회계 집행에 바로 적용할 수 있는 실무적인 조언이었다”고 전했다.



오언석 도봉구청장은 “상담실 운영으로 관리주체의 전문성을 높이고 주민 간 분쟁을 줄여나갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기