도봉구, ‘공동주택 갈등예방 상담실’ 운영…갈등·분쟁 예방 효과

공동주택 찾아 맞춤 상담 제공
서울 도봉구는 공동주택 내 갈등과 분쟁을 해소하기 위해 ‘공동주택 갈등예방 상담실’을 운영하고 있다고 2일 밝혔다.
분기별로 공동주택을 직접 방문해 전문가의 현장 진단과 맞춤형 상담을 제공하며, 구 직원과 주택관리사가 동행한다.
4분기에는 지역 공동주택 30곳을 방문해 ‘장기수선충당금·수선유지비’를 중점으로 상담을 진행했고, 반복되는 갈등에는 재발 방지 대책도 안내했다. 구는 지난해 50곳, 올해는 41곳을 대상으로 상담을 실시했다.
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
도봉구가 공동주택 갈등해소를 위해 운영하는 것은?
한 관리소장은 “회계 집행에 바로 적용할 수 있는 실무적인 조언이었다”고 전했다.
오언석 도봉구청장은 “상담실 운영으로 관리주체의 전문성을 높이고 주민 간 분쟁을 줄여나갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.
유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지