완도군, ‘여성친화도시 신규 지정’

여성·아동 안전 환경 조성, 돌봄 해소 공백 등 성과 인정

이미지 확대 완도군이 지난 1일 ‘여성친화도시 신규 지정’ 현판식을 하고 있다.

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 완도군의 여성친화도시 지정 기간은 언제까지인가? 2030년 2025년

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 완도군의 여성친화도시 5개년 비전에 성평등 조직 문화 확산이 포함되어 있다 O X

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 완도군이 성평등가족부로부터 ‘여성친화도시’(2026~2030)로 신규 지정돼 3일 향후 5개년 비전을 밝혔다.여성친화도시 5개년 비전은 생활 안전 강화와 돌봄 확대, 여성 경제활동 기반 조성, 성평등 조직 문화 확산 등 군민의 일상에서 체감할 수 있는 변화를 이끌어갈 목표로 구성했다.특히 5개년 비전 계획 실행을 위해 정책 기획 단계부터 군민 의견을 폭넓게 반영하고 누구나 배제되지 않고 존중받는 지역 문화를 만들기 위해 행정·재정적 지원을 아끼지 않을 방침이다.완도군은 또 지난 1일 현판식을 계기로 여성친화도시의 가치를 군민에게 공유하고, 더 많은 군민이 정책 과정에 자연스럽게 참여할 수 있도록 홍보와 소통 활동을 강화할 계획이다.그동안 완도군은 여성친화도시를 위해 여성․아동 안전 환경 조성과 돌봄 공백 해소 및 가족 지원 강화, 여성의 경제·사회 활동 참여 기반 구축, 군민 참여형 정책 추진 등 다양한 사업을 추진해 왔다.특히 군민참여단의 현장 중심 협력과 부서별 정책 연계, 주민 주도형 성평등 실천 사업 운영 등 행정과 군민이 함께 만든 성과가 높은 평가를 받았다.신우철 완도군수는 “여성친화도시 지정은 군민 모두가 함께 이루어낸 의미 있는 성과”라며 “여성뿐 아니라 아이, 어르신, 장애인 등 군민 모두가 안심하고 생활할 수 있는 도시를 만들기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.한편 여성친화도시는 성평등가족부가 지역 정책 추진 과정에 여성과 남성이 동등하게 참여하고 여성 역량 강화와 돌봄, 안전이 실현되는 지자체를 대상으로 선정하며 5년마다 실적을 평가해 재지정 한다.완도 류지홍 기자