“찾고 싶은 명품 전통시장”…중구, 아케이드 설치 등 시설 개선

전통시장성과·비전공유회…방산시장, 최우수 시장

이미지 확대 중구 전통시장 성과 공유회 김길성(두번째줄 왼쪽 다섯번째) 서울 중구청장이 지난 2일 중구청에서 열린 ‘2025년 중구 전통시장 성과·비전 공유회’에서 상인들과 기념 사진을 찍고 있다.

중구 제공

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 2025년 중구 전통시장 종합평가 최우수상을 받은 시장은? 방산시장 신중부시장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구가 ‘2025년 중구 전통시장 종합평가’에서 방산시장이 최우수 시장에 선정됐다고 3일 밝혔다.중구는 지난 2일 중구청에서 상인과 주민 100여명이 참석한 ‘2025년 중구 전통시장 성과·비전 공유회’를 열었다. 전통시장 종합평가에서 방산시장이 최우수상을, 신중부시장과 신당오길 골목형상점가가 우수상을 수상했다. 중구 전통시장 라이브커머스 ‘중전 라이브’에서 매출 1위를 기록한 약수동 골목형상점가의 ‘해물텀벙’은 ‘판매 장인상’을 받았다.이날 ▲ 민관협력 상권 관리 전문 기구인 ‘상권발전소’ ▲ ‘찾아가는 우리시장 장보기 데이’ ▲ 서울시 전통시장 대규모 건축혁신 등 중구의 상권 활성화를 위한 노력도 소개됐다.중구는 연말까지 소방차 접근이 어려운 골목형 시장 등 전통시장 21곳에 지하 매립식 비상 소화 장치함을 설치하고 있다. 남대문시장 중심가에는 한옥 처마를 형상화한 아케이드가 설치됐고, 내년에는 신중앙시장 등에 아케이드가 착공된다.중구는 앞으로 상인들이 주체가 되어 전통시장을 머물고 싶은 문화 공간으로 바꿔나간다는 계획이다. 중구 관계자는 “앞으로도 중구는 상인들과 발맞춰 중구 전통시장이 서울 대표 관광 명소이자 명소로 자리매김하도록 전력을 다하겠다”고 밝혔다.김주연 기자