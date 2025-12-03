순천시자원봉사센터·디딤돌 봉사단, 동지맞이 ‘팥죽 나눔행사’

지역 어르신 500명에 따뜻한 온정 전달

이미지 확대 순천시자원봉사센터와 디딤돌 봉사단이 순천도립의료원 공원에서 동지맞이 ‘팥죽 나눔행사’를 열었다.

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 동지팥죽 나눔행사에서 팥죽을 제공받은 대상자는? 독거어르신 등 취약계층 일반 시민 전체

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순천시자원봉사센터가 최근 순천도립의료원 공원에서 디딤돌 봉사단과 함께 지역 어르신들을 위한 ‘동지팥죽 나눔행사’를 열었다. 동지를 맞아 진행한 이날 행사에서는 독거어르신 등 지역 내 취약계층 어르신 500명에게 따뜻한 팥죽을 제공하며 겨울철 건강과 안부를 살폈다.김선익 디딤돌 봉사단장은 “연말을 앞두고 추워진 날씨 속에서 지역 어르신들의 건강이 걱정됐다”며 “봉사자들의 정성을 담은 동지팥죽 드시고 따뜻한 겨울 보내시길 바란다”고 말했다.이신숙 순천시자원봉사센터장은 “추운 계절에 어르신들을 위해 귀한 나눔을 실천해주신 디딤돌 봉사단에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 지역 내 다양한 단체와 협력해 취약계층을 위한 맞춤형 나눔 활동을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.디딤돌 봉사단은 지난 2019년 순천지역 불자들이 모여 결성한 봉사단체다. 회원 80여명이 북한이탈주민·다문화가정 지원 등 다양한 이웃돕기 활동을 펼치고 있다.순천 최종필 기자