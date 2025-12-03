양천구, 파리공원 ‘비체나라 페스티벌’ 점등시작…환상의 겨울빛 축제

이미지 확대 이기재 서울 양천구청장이 파리공원 ‘비체나라 페스티벌’ 점등식에서 인사말 중인 모습. 양천구 제공

서울 양천구는 지난 2일 목동 파리공원에서 ‘2025 비체나라(BicheNara) 페스티벌’ 점등식을 개최했다고 3일 밝혔다.이날 행사에는 이기재 양천구청장 등 주민 300여명이 참석했다. 메인 아치조형물 ‘BicheNara’에 불이 밝혀지며 겨울 음악회, 포토타임 등 다채로운 프로그램도 함께 시작했다.이번 페스티벌은 ‘빛의 동화, 환상의 문을 열다’를 주제로 내년 2월 1일까지 약 두달간 진행된다. 눈사람, 사슴 가족, 에펠탑, 양천구 캐릭터 ‘볼빵빵 해우리’ 등 다양한 테마형 조명 조형물을 비롯해 발광다이오드(LED) 은하수, 눈 결정체 연출, 야외무대 고드름 LED 조명 등 공원 전체를 화려하고 아름다운 빛으로 연출한다.특히 아치조형물과 새해를 상징하는 붉은 말 조형물, 겨울왕국을 연상시키는 루미나리에 캐슬은 동화적 상상력을 더해 방문객 모두에게 뜻깊은 추억을 선사한다.이기재 양천구청장은 “가족·연인·친구와 함께 비체나라 축제를 즐기며 따뜻한 연말연시를 보내시길 바란다”고 말했다.유규상 기자