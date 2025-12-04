영산강유역환경청, 기후·에너지 전환 선도 협업조직(TF) 출범

‘탈탄소 녹색문명 전환’ 선도할 협의체(TF) 출범···현판식

영산강환경청·광주광역시·전라남도·한전 지역본부 등 참여

이미지 확대 영산강유역환경청·광주광역시·전라남도 등 관계기관들이 3일 ‘탈탄소 녹색문명 전환’을 선도할 협의체(TF)를 출범하고 현판식을 열었다. (영산강유역환경청 제공)

기후에너지환경부 영산강유역환경청은 ‘탈탄소 녹색문명 전환’을 선도할 협의체(TF)를 출범했다고 4일 밝혔다.지난 3일 출범한 협의체에는 광주광역시·전라남도·한국전력공사 광주전남본부·한국에너지공단 광주전남지역본부 등이 참여했으며, 앞으로 협업체계를 바탕으로 현장 중심의 갈등관리와 재생에너지 수용성 제고를 추진한다.기후에너지 TF는 기후에너지환경부의 ‘탈탄소 녹색문명 전환’을 선도하고, AI 컴퓨팅센터 및 분산에너지 특구 지원 등 재생에너지 확대를 통해 지역 현안을 신속히 해결하고자 신설된 조직이다.주요 업무는 ▲민·관 협의체 구성 및 운영, ▲재생에너지·전력망 사업의 현장 갈등 예방 및 조정, ▲햇빛·바람소득마을 등 지역상생형 재생e 입지 발굴 등이다.김영우 청장은 “기후에너지 TF는 재생e 확충 과정에서 발생하는 갈등을 선제적으로 관리·조정하고, 지자체·공공기관·지역사회가 함께하는 협력 플랫폼으로 자리매김할 것”이라며 “기후·환경·에너지 정책이 현장에서 조화를 이루는 지역경제와 국토 균형발전의 출발점이 되길 기대한다”고 강조했다.임형주 기자