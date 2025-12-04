메뉴
강동구, ‘가족건강증진센터’ 운영 시작…생애주기별 맞춤형 서비스

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-12-04 13:16
입력 2025-12-04 13:16

강동구 보건소 내 마련
12월 5일부터 주민 맞이

이수희 서울 강동구청장이 지난 3일 강동구보건소 ‘가족건강증진센터’ 조성 현장을 점검하고 있다. 강동구 제공
이수희 서울 강동구청장이 지난 3일 강동구보건소 ‘가족건강증진센터’ 조성 현장을 점검하고 있다. 강동구 제공


서울 강동구가 5일부터 ‘가족건강증진센터’ 운영을 시작한다.

4일 강동구에 따르면 구보건소 1층 모성·예방접종실 등을 전면 리모델링해 새롭게 문을 여는 이 센터는 구민 이용이 가장 많은 공간에 생애 전 주기 맞춤형 건강서비스를 한 곳에서 제공하는 원스톱 체계를 구축했다. 임신 준비부터 출산, 육아, 예방접종, 의료비 지원, 금연 사업 및 금연 클리닉 등 관련 업무를 통합해 편리하게 이용할 수 있도록 한 것이 특징이다.

지난 10월부터 두 달간 이어진 리모델링을 통해 내부 공간은 이용자 중심으로 재배치됐다. 먼저 일자형 민원대를 설치해 대기 공간을 넓혀 개방된 구조를 조성했다. 또 바닥재와 조명을 전면 교체하고, 입구에 디자인 벽과 안내 표지를 마련해 밝고 개방적인 분위기로 개선했다. 편하게 이용할 수 있도록 진료실·수유실·금연 관련 부서는 가깝게 배치했다.

이수희 구청장은 “아이를 낳고 키우는 일, 그리고 건강을 관리하는 일은 구민 누구나 안심하고 편리하게 이용할 수 있는 환경에서 이루어져야 한다”며 “‘가족건강증진센터’를 중심으로, 생애 주기별로 필요한 의료서비스를 더욱 세심하게 제공하겠다”라고 말했다.

유규상 기자
